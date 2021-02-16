陕西西安为留岗工人送温暖——
工地上，共度佳节（就地过年 暖在身边）
2021年02月16日07:58 | 来源：人民网－人民日报
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“娃儿，看看爸的新发型。一会儿就去给你们寄礼物，今年我和工友们在工地安心过大年。”腊月二十九，在陕西西安火车站改扩建项目工地上，36岁的张川武走出理发室，第一时间和家里人视频连线。
春节期间，为确保西安火车站北站房主体开通节点，各项施工正加紧进行。作为将于2021年9月在陕西举办的第十四届全运会的重点配套项目，这次改扩建计划在6月底完成建设。
在西安火车站东边，西安国际港务区向东路下穿灞河隧道项目部，来自四川广元的工人马中森开心地说：“这7天工资按3倍发，还有额外津贴呢。”
和张川武、马中森一样，在西安，2万余名外地建设工人坚守第十四届全运会配套项目一线，就地过年。
1月底，西安市人社局、工信局、民政局、交通局、扶贫办、总工会、妇联等7部门联合开展了“迎新春送温暖、稳岗留工”主题专项行动，重点惠及在西安过年的农民工等五类人员。
隧道项目部党支部书记张凌莎介绍，在政府帮助下，项目部准备了“新年大礼包”和“防疫礼包”，并免费提供电话流量卡，方便工人和他们远方的亲人“网上团聚”“云拜年”。
《 人民日报 》（ 2021年02月16日 02 版）
(责编：崔元苑、杨迪)
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