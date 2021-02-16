原标题：评论：冷烟花不“冷”，纳入监管正当其时

冷烟花不“冷”，纳入监管正当其时

■ 社论

虽然目前还未出现冷烟花引起的重大事故，但其中的安全隐患不容忽视，保障社会公共安全也需要未雨绸缪。

据报道，今年春节期间，“仙女棒”“电子烟火”等“冷烟花”悄然兴起，备受热捧，相关产品在某电商平台单家店铺月销量高达数万件的也不在少数。2月14日，应急管理部发文明确表示将对此集中清理整治。应急管理部强调，冷光烟花的喷射口温度高达700℃-800℃，可灼伤人体、引燃物品，其作为烟花爆竹的易燃易爆危险品基本属性未变，相关生产、经营、储存，仍要严格遵守有关烟花爆竹安全管理规定，须取得安全许可，严禁以任何形式变相生产、销售。

近些年来，由于烟花爆竹管理日益严格，以及不少地方纷纷“禁放”，冷烟花作为烟花爆竹的替代品，逐渐流行起来，一些冷烟花甚至成为网红。如“钢丝棉烟花”，因其燃烧后拍摄画面流光溢彩，在短视频平台尤为风行。但由于冷烟花不属于传统的烟花爆竹，很长时间里成了监管的灰色地带。此次，正值新春佳节，应急管理部明确其作为烟花爆竹的属性，要求强力监管、整治，堪称正当其时，及时堵住了公共安全的潜在漏洞。

冷烟花纳入烟花爆竹管理，绝非小题大做，而是有着严谨的科学依据。冷烟花其实并不“冷”，其材质主要有两种，一种是可点燃的金属细丝，一种是可燃的单基火药和金属粉等。这两种产品，看似个头不大，也不冒烟，但安全隐患超出人们想象。金属粉制的冷烟花，喷射口温度达700℃-800℃，金属细丝制冷烟花的火焰(火花)温度则更高，在2000℃以上。如果操作不慎，不仅会导致人员受伤，还会引燃易燃物，导致火灾危险。

在此方面，媒体也曾报道多起个案。比如今年1月初，有上海市民因拍视频，用钢丝棉烟花把自家车和邻居的车烧出了大大小小十数个洞。视频曝光后，不少网友直呼“危险”。去年9月，北京某商场，某营销企业在室内燃放冷烟花营造气氛，触发消防水炮，涉事企业因此受到处罚。而在电商平台的冷烟花销售页面评论区，许多买家留言在肯定光影效果的同时，也提到了其中的风险：“防护衣太单薄，衣服被烫了不少洞”“护目镜必须戴，烫一下皮小问题，眼睛可不敢开玩笑”“我头发都被烧了”……

如此危险的冷烟花，一些网络商家在销售时，为了吸引消费者下单，却打各种擦边球，淡化其潜在隐患。比如，用类似“过年耍帅，用它”等销售语言，或称其为“创意摄影辅助道具”，在商品分类中则用“烟花填充物”代替等，无疑降低了消费者的警惕，进一步放大了安全隐患。这种无序的销售现状，事实上架空了现有烟花爆竹管理制度。而伴随着冷烟花热卖，一些劣质产品也充斥其中，无论安全和环保，都难以过关。

此次，应急管理部将冷烟花纳入监管后，不仅是对其“身份”予以明确，且严格按照烟花爆竹管理，有望彻底改变管理失序的现状，以使冷烟花从生产、运输到销售等所有环节都在监管之下。明确对非法销售冷烟花进行集中清理整治，不仅是消除监管盲区，避免其给消费者带来危险，也有助于提升全社会的安全意识。

民众想过一个热闹年，这样的心情值得尊重和理解，但安全是前提。虽然目前还未出现冷烟花引起的重大事故，但事故没有发生，不代表隐患就可以忽略，保障社会公共安全就需未雨绸缪，及时堵住任何可能的漏洞。

尤其是，正月初五是“破五”，此后还有正月十五元宵节，都是燃放烟花爆竹较集中的时间段。当此之际，及时清理整治冷烟花，也是为了确保我们能过好这个欢乐平安祥和的新年。

(责编：杨迪、崔元苑)