北京青年报记者从国家航天局获悉，2月15日17时，首次火星探测任务“天问一号”探测器成功实施捕获轨道远火点平面机动。3000N发动机点火工作，将轨道调整为经过火星两极的环火轨道，并将近火点高度调整至约265千米。后续探测器还将通过数次轨道调整，进入火星停泊轨道。

相关专家在接受中央广播电视总台采访时解读称，“天问一号”探测器成功实施捕获轨道远火点平面机动，也就是来了一个“侧手翻”，由横着绕火星转改成竖着绕火星转。

“天问一号”探测器于2月10日成功进入火星轨道，由于入轨精度较高，因此研制团队经过研判，取消了原计划在2月12日进行的一次火星轨道修正，直接进行昨天的远火点平面轨道调整。（记者 雷嘉）

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