国际油价持续回升突破60美元关口，创13个月以来新高
国际油价持续回升突破60美元关口，创13个月以来新高
国际原油市场经历了跌宕起伏的2020年后，自今年以来企稳回升。2月15日欧市盘中，两大原油期货继续上涨，均已重返60美元关口。截至发稿，纽约商品交易所3月交货的WTI原油期货价格日内上涨1.38%，报60.29美元；4月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.14%，报63.14美元。
2020年11月以来，WTI和布伦特原油期货价格涨幅超过60%，现已创下13个月以来的新高。过去的一年，新冠疫情重挫原油需求，国际油市经历了OPEC+谈判破裂、价格战、史上最大减产、负油价等历史时刻。
今年油价持续上涨主要得益于今年1月初，沙特阿拉伯突然宣布的惊人之举：2月和3月单方面在现有原油生产配额基础上自愿减产100万桶/日。尤为罕见的是，沙特的自愿单边减产将与俄罗斯的小幅增产同时发生。这与沙特以往在产油国谈判桌上的立场大相径庭，令市场颇为震惊，国际油价当即创下两个月内的最大涨幅。
此外，近期美国1.9万亿美元刺激计划进度超预期叠加OPEC+严格执行减产，支撑了油价上涨。当地时间2月5日，美国众议院以219票赞成、209票反对的最终表决通过了参议院修正的预算决议。这一关键的程序性步骤将进一步推进拜登政府1.9万亿美元新冠纾困计划的批准程序。
还有个偶然因素推涨油价。据彭博报道，近日得克萨斯州的寒冷天气限制了来自美国最大页岩油气田的供应，一些交易员对冷潮显得措手不及。据统计，在得州米德兰，气温下降到华氏零下1度时(零下18摄氏度)时，二叠纪盆地的原油日产量下降多达100万桶。
原油价格上涨的势头能否持续？还需要打个问号。最新的国际能源署月报下调原油需求预期，称全球石油市场谨慎的再平衡正在进行中。 新冠病毒导致的封锁、更具传染性的病毒变种传播严重影响了近期的经济复苏。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 天问一号探测器完成远火点平面轨道调整
- 人民网北京2月15日电 （赵竹青）据国家航天局消息，2021年2月15日17时，首次火星探测任务天问一号探测器成功实施捕获轨道远火点平面机动。3000N发动机点火工作，将轨道调整为经过火星两极的环火轨道，并将近火点高度调整至约265千米。…
相关新闻
- 评论
- 关注