杨漾

原标题：国际油价持续回升突破60美元关口，创13个月以来新高

国际油价持续回升突破60美元关口，创13个月以来新高

国际原油市场经历了跌宕起伏的2020年后，自今年以来企稳回升。2月15日欧市盘中，两大原油期货继续上涨，均已重返60美元关口。截至发稿，纽约商品交易所3月交货的WTI原油期货价格日内上涨1.38%，报60.29美元；4月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.14%，报63.14美元。

2020年11月以来，WTI和布伦特原油期货价格涨幅超过60%，现已创下13个月以来的新高。过去的一年，新冠疫情重挫原油需求，国际油市经历了OPEC+谈判破裂、价格战、史上最大减产、负油价等历史时刻。

今年油价持续上涨主要得益于今年1月初，沙特阿拉伯突然宣布的惊人之举：2月和3月单方面在现有原油生产配额基础上自愿减产100万桶/日。尤为罕见的是，沙特的自愿单边减产将与俄罗斯的小幅增产同时发生。这与沙特以往在产油国谈判桌上的立场大相径庭，令市场颇为震惊，国际油价当即创下两个月内的最大涨幅。

此外，近期美国1.9万亿美元刺激计划进度超预期叠加OPEC+严格执行减产，支撑了油价上涨。当地时间2月5日，美国众议院以219票赞成、209票反对的最终表决通过了参议院修正的预算决议。这一关键的程序性步骤将进一步推进拜登政府1.9万亿美元新冠纾困计划的批准程序。

还有个偶然因素推涨油价。据彭博报道，近日得克萨斯州的寒冷天气限制了来自美国最大页岩油气田的供应，一些交易员对冷潮显得措手不及。据统计，在得州米德兰，气温下降到华氏零下1度时(零下18摄氏度)时，二叠纪盆地的原油日产量下降多达100万桶。

原油价格上涨的势头能否持续？还需要打个问号。最新的国际能源署月报下调原油需求预期，称全球石油市场谨慎的再平衡正在进行中。 新冠病毒导致的封锁、更具传染性的病毒变种传播严重影响了近期的经济复苏。

(责编：杨迪、崔元苑)