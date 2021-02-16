原标题：保障粮食安全 加强大中型灌区改造

据新华社北京电 （记者刘诗平）大中型灌区生产粮食约占全国总量的50％，是保障我国粮食安全的主战场。20多年来，国家投入巨资对大中型灌区进行了改造建设。“十四五”期间，我国将继续加强大中型灌区现代化改造，保障国家粮食安全、促进现代农业发展。

据水利部统计，自1998年国家启动实施大型灌区续建配套与节水改造以来，尤其是“十三五”期间加大投入力度，到2020年底我国投入中央预算内投资1043亿元，基本完成规划内大中型灌区续建配套与节水改造任务。

与此同时，利用276亿元中央财政资金对近2000处中型灌区进行补助投入，解决关键灌排问题。

水利部农村水利水电司有关负责人表示，“十四五”期间将以黄河流域、粮食主产区灌区为重点，开展影响灌区效益发挥、病险严重的骨干灌排工程设施除险加固、配套达标，更新改造大中型灌排泵站，健全完善量测水设施，同步推进灌区信息化建设，建立健全良性运行管理体制机制，进一步提高灌溉水利用效率和效益。

改造过程中，加强与高标准农田建设等项目有效衔接，统筹灌排骨干和田间工程建设，优先将大中型灌区5亿亩灌溉面积建成高标准农田。

黄河流域灌区全面落实深度节水控水要求，把用水效率提上去，把用水总量省出来。

在东部和有条件的中西部地区优先建成一批“节水高效、设施完善、管理科学、生态良好”的现代化灌区，夯实粮食安全基础。

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