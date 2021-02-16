中东部地区将出现大风降温天气 东北地区出现降雪
中新网2月16日电 据中央气象台网站消息，16日至17日，受冷空气影响，中东部地区将出现大风降温天气，部分地区气温将由前期明显偏高转为偏低。预计，16日白天至18日夜间，东部海区有大风。中央气象台16日6时继续发布海上大风预报。
东北地区出现降雪 内蒙古华北风力较大
15日，黑龙江东部、吉林东部、辽东半岛南部、河北北部、内蒙古中部及西藏东部等地出现小雪，黑龙江东部等局地中雪；重庆中南部、贵州东南部、湖南西北部等地出现中到大雨，湖南湘西等局地暴雨(50～63毫米)；内蒙古中西部、山西、河北西部和北部、北京、天津、辽东半岛、山东半岛等地出现7～8级阵风，局地阵风9～10级。
今5时较昨5时，西北地区东南部、黄淮西部和南部、江淮东部及东北地区东部等地出现4～8℃降温，局地降幅10℃以上。
中东部地区有大风降温天气 东部海区有大风
16日至17日，受冷空气影响，中东部地区将出现大风降温天气，部分地区气温将由前期明显偏高转为偏低。长江中下游以北地区有4～6级风，阵风7～8级；东北地区南部、华北、黄淮、江淮、江南、华南等地部分地区气温下降4～6℃，局地8℃以上。18日至20日，大部地区气温将明显回升。
16至17日，东北地区东部、山东半岛、青藏高原东部等地有小到中雪或雨夹雪，黑龙江东北部局地有大雪或暴雪。
预计，16日白天至18日夜间，受冷空气和入海气旋的共同影响，渤海、渤海海峡、黄海大部海域、东海大部海域、台湾海峡、台湾以东洋面、巴士海峡、南海东北部和中东部海域将先后有7～8级、阵风9～10级的风，其中东海东北部的部分海域风力可达9级、阵风10～11级。为此，中央气象台2月16日6时继续发布海上大风预报。
未来三天具体预报
2月16日8时至17日8时，东北地区东部、山东半岛北部、西藏东部、青海东南部等地的部分地区有小到中雪或雨夹雪，其中黑龙江东北部局地有大雪或暴雪。西南地区北部和东部、江南大部、华南西北部等地的部分地区有小到中雨。内蒙古东部、华北北部、东北地区南部、辽东半岛、山东半岛、西藏北部等地的部分地区有4～6级风。渤海湾、辽东湾、渤海东部海域、渤海海峡、黄海大部海域、东海北部海域将有7～8级风，阵风9～10。
全国降水量预报图(2月16日8时-17日8时)
2月17日8时至18日8时，黑龙江东部和西北部、吉林东部、西藏东部、青海东部、甘肃南部、川西高原北部等地部分地区有小雪或雨夹雪。西南地区大部、广西西部等地部分地区有小雨。内蒙古东部、山东半岛、辽东半岛、西藏中部等地部分地区有4～6级风。渤海海峡、黄海大部海域、东海大部海域将有7～8级、阵风9～10级的西北风，其中东海东北部海域的风力可达9级，阵风10～11级。
全国降水量预报图(2月17日8时-18日8时)
2月18日8时至19日8时，内蒙古东北部、黑龙江西部和北部、西藏东部、青海南部等地部分地区有小雪或雨夹雪。西南地区大部等地部分地区有小雨。内蒙古东部、西藏中部等地部分地区有4～6级风。台湾海峡、巴士海峡、南海东北部和中东部海域将有6～7级风，阵风8级。
全国降水量预报图(2月18日8时-19日8时)
影响与关注
1. 16-17日冷空气过程，关注中东部地区气温变化和东北地区雨雪天气对交通、人体健康等的不利影响；
2.我国东部和南部海区海上大风及不利影响。
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