北方多地气温“探底”伴有大风 江南华南降温明显
今天(2月16日)，冷空气继续影响我国，北方多地气温将“探底”，江南、华南等地也将加入降温行列，局地降幅可达8℃以上，公众注意防寒保暖，及时添衣。
北方多地气温将“探底” 江南华南加入降温行列
昨天，冷空气继续影响我国，下午14时前后相比前天同时次，长江以北地区普遍都出现了降温，降幅普遍达到6至12℃，局地超过12℃。
今天随着冷空气渗透南下，长江以南地区也将迎来降温。中央气象台预计，今明天受冷空气影响，中东部地区将出现大风降温天气，部分地区气温将由前期明显偏高转为偏低。长江中下游以北地区有4～6级风，阵风7～8级；东北地区南部、华北、黄淮、江淮、江南、华南等地部分地区气温下降4～6℃，局地8℃以上。
北方大部地区今天气温将“探底”，东北地区最高温将在-10℃左右，华北、黄淮东部等地的最高气温也将普遍降到不足5℃；南方地区，像是南京、上海等地的最高气温将降到个位数，寒意凸显。
在冷空气影响结束后，我国大部地区又将走上升温之路，并且温暖幅度将会超过春节假期的前半段。
大范围的升温从18日白天开始，升温过后，华北中南部一带能达到20℃上下，黄淮西部、陕西关中一直到江南一带，最高气温能达到25℃上下，南京、上海将再次回升至10℃以上。不少地方气温或迎来今年以来的新高，甚至可能能体会常年5月份的温暖。
东北地区仍有降雪出现 长江以南地区有大范围阴雨
降水方面，今天东北地区东部等地有降雪天气，长江以南地区则有大范围的降水出现。预计，今明天东北地区东部、山东半岛、青藏高原东部等地有小到中雪或雨夹雪，黑龙江东北部局地有大雪或暴雪。
其中，今天东北地区东部、山东半岛北部、西藏东部、青海东南部等地的部分地区有小到中雪或雨夹雪，其中黑龙江东北部局地有大雪或暴雪。西南地区北部和东部、江南大部、华南西北部等地的部分地区有小到中雨；明天雨雪范围有所缩减，黑龙江东部和西北部、吉林东部、西藏东部、青海东部、甘肃南部、川西高原北部等地部分地区有小雪或雨夹雪。西南地区大部、广西西部等地部分地区有小雨。
气象专家提醒，今明天我国东北地区仍有降雪，南方多地雨水不断，公众出行需关注天气变化，防范雨雪天气对交通出行的不利影响，平安度过春节假期。
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