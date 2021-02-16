本报记者 张 璁

数据来源：中央政法委、公安部、司法部、国家统计局

制图：张丹峰

治政之要在于安民。我国平安建设的体制机制逐步完善，社会治理的整体水平稳步提升。在铺展一幅波澜壮阔的改革发展图景的同时，社会也更加平安、祥和、稳定，人民群众获得感、幸福感、安全感不断增强，中国创造了世所罕见的经济快速发展和社会长期稳定“两大奇迹”。

平安是老百姓亘古不变的期盼。党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国成为世界上最有安全感的国家之一，“平安中国”成为一张亮丽的国家名片。

依法查办云南孙小果案、黑龙江呼兰“四大家族案”等重大复杂案件……为铲除黑恶势力这颗社会毒瘤，2018年1月，中共中央、国务院发出《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》，为期3年的扫黑除恶专项斗争正式打响，以雷霆之势涤荡污泥浊水。截至2020年11月底，全国依法打掉涉黑犯罪组织3584个、涉恶犯罪集团11119个、涉恶犯罪团伙26959个。通过为期3年的专项斗争，社会治安秩序明显改善。

面对突如其来的新冠肺炎疫情，为了人民的平安，公安民警日夜奋战在抗疫一线，“忠诚蓝”与“天使白”“橄榄绿”“志愿红”融为一体，用“最美逆行”践行使命担当。

去年以来，政法机关用法治织密防疫安全网，据统计，2020年全国侦办制售假劣防疫物资案件1729起、妨害传染病防治案件3335起，查处编造、传播网上涉疫情虚假信息等违法犯罪人员1.7万名。我国在短时间内夺取了抗疫斗争重大战略成果，“中国之治”与“西方之乱”形成鲜明对比，“中国之治”优势更加凸显。

依法严惩违法犯罪，不断夯实平安中国之基。近年来，从深入开展“昆仑”行动守护“舌尖上的安全”，到持续部署“净网”行动构建清朗网络空间，从集中打击整治跨境赌博、长江流域非法捕捞、涉枪爆、涉文物、涉野生动物等违法犯罪，到持续打击电信网络诈骗、非法集资、侵犯知识产权等违法犯罪，一系列重拳出击有效净化了社会治安环境。2020年，全国刑事案件比2019年下降1.8%，8类主要刑事案件同比下降8.7%，立现行命案数同比下降9.3%，治安案件同比下降10.4%。

社会治理是国家治理的重要方面。通过加强和创新社会治理，人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体建设稳步推进，让人民更加安居乐业，让社会更加安定有序。

从“朝阳群众”到“西城大妈”，在夯实基层基础、织牢防控体系上，群防群治力量大显身手。“十三五”期间，各地聚焦社会治理，凝聚各方力量营造安全稳定和谐的社会环境。有的地方推进社区警务、一村一辅警，有的地方推广“法律明白人”，广泛开展村民说事、民情恳谈等工作，从源头治起、从细处抓起、从短板补起，努力以“基础实”赢得“百姓安”。“十三五”期间刑事案件立案数较“十二五”期间下降22%，治安案件查处数下降27%。

矛盾不上交、平安不出事、服务不缺位，各地在坚持和发展新时代“枫桥经验”的过程中，有效提升基层社会治理水平。在“枫桥经验”的发源地浙江，“最多跑一次”的改革理念、方法正延伸到社会治理领域，创新探索将群众矛盾纠纷一站式接收、一揽子调处、全链条解决。去年，紧扣“六稳”“六保”，全国组建3300个法律服务团，开展法律咨询70万人次，有效化解涉疫矛盾纠纷。据统计，2020年全国深入开展矛盾纠纷排查化解，共排查450万次、调解纠纷800万件，维护了社会安全和稳定，人民群众的法治获得感满意度进一步提升。

《 人民日报 》（ 2021年02月16日 02 版）

(责编：杨迪、崔元苑)