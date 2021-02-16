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央行报告：2020年我国贷款利率明显下降

2021年02月16日09:24 | 来源：新华社
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　　新华社北京2月16日电（吴雨、唐健辉）中国人民银行日前发布报告显示，2020年我国金融机构贷款合理增长，信贷结构优化，贷款利率明显下降，贷款加权平均利率创有统计以来新低。

　　人民银行发布的《2020年第四季度中国货币政策执行报告》显示，2020年12月，1年期贷款市场报价利率（LPR）较上年同期下降0.3个百分点至3.85%，5年期以上LPR下降0.15个百分点至4.65%；贷款加权平均利率为5.03%，同比下降0.41个百分点，创有统计以来新低。

　　报告称，2020年我国人民币贷款余额为172.7万亿元，同比增长12.8%，信贷支持实体经济力度增强，节奏把握合理。同时，信贷结构不断优化，制造业中长期贷款和小微企业贷款较快增长。

　　数据显示，2020年末，我国企（事）业单位贷款比年初增加12.2万亿元，同比多增2.7万亿元；制造业中长期贷款增速为35.2%，增速连续14个月上升；普惠小微贷款余额15.1万亿元，同比增长30.3%；支持小微经营主体3228万户，同比增长19.4%。

(责编：郝江震、程宏毅)

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