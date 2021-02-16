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《求是》杂志发表习近平总书记重要文章 在河北省阜平县考察扶贫开发工作时的讲话

2021年02月16日09:27 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京2月15日电  2月16日出版的第4期《求是》杂志将发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《在河北省阜平县考察扶贫开发工作时的讲话》。

　　文章强调，消除贫困、改善民生、实现共同富裕，是社会主义的本质要求。全面建成小康社会，最艰巨最繁重的任务在农村、特别是在贫困地区。没有农村的小康，特别是没有贫困地区的小康，就没有全面建成小康社会。对各类困难群众，我们要格外关注、格外关爱、格外关心，千方百计帮助他们排忧解难。

　　文章指出，帮助困难群众特别是革命老区、贫困山区困难群众早日脱贫致富，到2020年稳定实现扶贫对象不愁吃、不愁穿，保障其义务教育、基本医疗、住房，是中央确定的目标。要坚定信心，找对路子。只要有信心，黄土变成金。要坚持因地制宜、科学规划、分类指导、因势利导，从实际出发，真正使老百姓得到实惠。

　　文章指出，农村要发展，农民要致富，关键靠支部。要增强村党组织联系群众、服务群众、凝聚群众、造福群众的功能，真正发挥战斗堡垒作用，成为带领乡亲们脱贫致富奔小康的主心骨、领路人。要原原本本把政策落实好，真真实实把情况摸清楚，扎扎实实把支部建设好，切切实实把团结搞扎实，真正把乡亲们的事情办好。

　　文章强调，我们讲宗旨，讲了很多话，但说到底还是为人民服务这句话。我们党就是为人民服务的。中央的考虑，是要为人民做事。各级干部要经常问问自己，我们是不是在忙着与党的根本宗旨毫不相关的事情？有没有一心一意在为老百姓做事情？是不是在围绕党和国家中心任务而工作？多想想我们干的事情是不是党和人民需要我们干的？要一心一意为老百姓做事，心里装着困难群众，多做雪中送炭的工作，常去贫困地区走一走，常到贫困户家里坐一坐，常同困难群众聊一聊，多了解困难群众的期盼，多解决困难群众的问题，满怀热情为困难群众办事。


　　《 人民日报 》（ 2021年02月16日 01 版）

(责编：崔元苑、杨迪)

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