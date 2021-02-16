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商务部谈世贸组织任命新任总干事：众望所归

2021年02月16日09:58 | 来源：中国新闻网
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原标题：商务部谈世贸组织任命新任总干事：众望所归

　　中新社北京2月16日电 (记者 李晓喻)世贸组织(WTO)总理事会特别会议任命尼日利亚前财长伊维拉为新任总干事。对此中国商务部新闻发言人表示，这是“众望所归”，中方将以实际行动支持总干事开展工作。

　　发言人称，中方祝贺伊维拉博士担任WTO新任总干事。伊维拉博士长期从事发展中国家减贫和全球疫苗健康领域工作，拥有丰富的国际组织管理经验。伊维拉是WTO首位来自非洲大陆的总干事，也是首位女性总干事，是众望所归。

　　发言人表示，中方对伊维拉担任WTO总干事充满信心。中方期待她履新之后，促进WTO尽快恢复正常功能，推动WTO在抗疫合作、经济复苏方面发挥更大作用，推动WTO第12届部长级会议取得积极成果，推进WTO必要改革，维护和增强多边贸易体制的权威性和有效性。

　　他表示，作为负责任的发展中大国，中方将坚定地支持多边贸易体制，积极参与WTO改革，以实际行动支持总干事开展工作。

(责编：杨迪、崔元苑)

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