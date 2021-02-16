春节期间，海南离岛免税店成为很多人的必逛“景点”，离岛免税品广受消费者的欢迎。省商务厅2月15日提供的统计数字显示，2月11日至14日，海南离岛免税店4天揽金超过7亿元，其中2月14日，海南离岛免税店销售额超过2.8亿元。

“春节不打烊，包邮送到家”“大牌精品低至5折”“消费满额可参与抽奖活动，有机会获得iPhone12、星级酒店房券、代金券”……春节期间，海南离岛免税店在做好疫情防控工作的同时，纷纷推出系列优惠酬宾活动，离岛免税货品足、品种多，香水、化妆品等优惠力度大，不少品牌推出免税专供产品、新春套装等，以更好满足消费者需求。

财政部、海关总署、税务总局2月2日联合发布《关于增加海南离岛旅客免税购物提货方式的公告》，明确离岛旅客购买免税品可选择“邮寄送达”提货，岛内居民离岛前购买免税品可选择“返岛提取”。我省积极推进离岛旅客免税购物新增提货方式落地实施，离岛免税店推出的“邮寄送达”业务等受到消费者的欢迎。

据统计，2月11日至14日，海南9家离岛免税店销售额约7.29亿元，同比实现大幅增长。其中，免税销售额约6.6亿元，接待购物约9.79万人次。

2月15日，海口、三亚多家离岛免税店出现排队买单的景象，香化、电子产品、酒类等区域人气足。“免税品已被离岛旅客当成‘新年货’。”三亚国际免税城相关负责人介绍，逛免税店成为众多离岛旅客的必选活动，此外一些暂时没有离岛计划的消费者也喜欢逛免税店，看看新款、比比价格。

在CDF海口市内免税店，来自黑龙江的游客李女士对此次购物之旅非常满意：“给家人买了几万元的新春礼物，有化妆品、皮包、手表，由免税店包邮寄回家。”（记者罗霞 通讯员李学锋）

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