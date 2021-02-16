春节假期，北京数字人民币试点活动正如火如荼地进行，不少新功能随之亮相。数字人民币红包为在京“就地过年”的人们提供了支付新体验，吸引中签者线上线下踊跃尝试。

线下支付便捷高效

“硬钱包”功能亮相

2月10日21时至17日24时，北京数字人民币红包的中签者可以在王府井商圈的指定商户或京东App专区进行消费。12日下午，作为中签的“幸运儿”之一，记者来到王府井实地体验了数字人民币线下消费。

在王府井工美大厦一层冬奥特许商品售卖区，记者选购了一款售价400多元的商品。通过此前下载的数字人民币App，记者将二维码出示给商家，扫码枪一扫，200元的数字人民币红包便完成了支付。随后，记者又用现金支付了余下款项。

北京市于春节前夕启动了“数字王府井 冰雪购物节”数字人民币红包试点活动，面向在京个人以“摇号抽签”的形式发放5万份数字人民币红包，每份金额200元。活动共吸引252万人参与抽签，可见人们对于数字人民币的热情。

值得一提的是，此次活动中，中国银行、中国邮储银行等金融机构推出了新探索——数字人民币可视卡“硬钱包”。

12日下午，年过六旬的北京市民陈跃进走进王府井吴裕泰茶庄，他掏出一张卡片，在店铺里的“健康宝”设备上一扫，就完成健康状态查询和登记。接着，他又使用这张卡对所购商品进行付款，卡上的水墨屏窗口随即显示出交易金额和余额。

“有了这张卡，出入公共场所方便多了，而且只需碰一碰就能付款，特别适合我们使用智能手机有困难的老年人。”陈跃进告诉记者，这张特别的卡是受邀在中国邮政储蓄银行办理的，是一张数字人民币无源可视卡。

中国邮政储蓄银行工作人员介绍，目前数字人民币无源可视卡“硬钱包”尚处于受邀办理体验阶段，优先发放给东城区具有抗疫事迹的老年人。

数字人民币与现钞双向兑换

ATM机随心存取款

记者在位于王府井大街的中国工商银行新东安支行看到，多台ATM机都贴有“数字人民币”的红色标识。该行工作人员告诉记者，这几台ATM机均上线了数字人民币存取现功能。

记者看到，ATM机可选择将数字人民币兑回现钞，通过工行手机银行App扫描ATM机屏幕的二维码，输入取现金额，便可取出现钞。当然，除了取现之外，ATM机还可将现钞存入数字人民币钱包，双向兑换较为便捷。

工行新东安支行一名工作人员介绍，银行ATM机提供数字人民币与现钞的双向兑换，符合老百姓的使用习惯，可推动数字人民币进一步走入人们生活。

数字人民币在流通过程中，需要各方共同推进。多地的试点活动可以看到，工、农、中、建、交、邮储6家银行深度参与。

不过，使用数字人民币红包不用绑定任何一张银行卡，即便没有银行账户也能通过数字人民币支付，这极大提升了金融服务的普惠性。

冬奥主题特色鲜明

拉动消费效果可期

冬奥主题是此次北京数字人民币红包试点活动的一大特色。王府井工美大厦冬奥特许商品经营区、王府中环“冰乐园”、天坛体育活动中心以及一系列运动品牌专卖店均可使用数字人民币红包。

12日下午，记者在工美大厦一层冬奥特许商品售卖区看到，不时有顾客咨询数字人民币红包的使用方法。大厦入口以及收银台都设有“数字人民币”的标识，在收银台还放置了相关使用手册。

中国银行北京分行工作人员告诉记者，中国银行作为冬奥会的合作伙伴，早在去年5月就开始在冬奥园区落地数字人民币支付场景。此次中行参与北京数字人民币红包试点活动，将为进一步落实数字人民币冬奥应用打下基础。

“本次活动我们还与中国联通合作推出了滑雪手套、冬奥特色徽章、智能手表等可穿戴的数字人民币‘硬钱包’，目前这些服务还处于受邀体验阶段。”中国银行北京分行工作人员说。

中国银行北京分行的数据显示，在北京，2月11日当天中国银行系统共产生线上数字人民币消费1206笔，线下消费22笔。

专家表示，数字人民币红包体现了“智能合约”的功能，约定了红包使用的群体、场景和时间，让拉动消费更加精准有效。节日期间，数字人民币拉动消费的效果可期。

(责编：崔元苑、杨迪)