“疫情随鼠去，福禄伴牛来”。2月15日，在皑皑白雪映衬下，盘锦市大洼区唐家镇白家村538号门上的大红春联格外醒目。龙飞凤舞的毛笔字，展现着主人的文化底蕴和对新一年的美好祝福。

“这是我老伴李笑津的字，他年年自己写春联。”迎出来的孙向红边让记者进屋，边笑着介绍，“他说自己写的有味道、有意义。”

在大洼区，李笑津、孙向红一家令大家感到钦佩。这个曾经全村有名的贫困户，培养出了两个大学生，两个女儿如今都是各自岗位上的佼佼者；老两口将省吃俭用购买以及社会捐赠的书籍分门别类整理，建起农家书屋，免费对外开放；他们建设的300多平方米美丽庭院成为全村样板。2018年，他们被评为全国“最美家庭”。

东屋的墙上，新增了一排木质书架；几个屋子里，都有十几盆花卉含苞待放。再次走进这个全国“最美家庭”，令人熟悉的爱文化、爱生活的气息扑面而来。

“大年三十晚上过得可热闹了，就感觉是一大家人在一起过大年！”说起除夕夜，李笑津直接拿出手机给记者看微信记录。

“这张图片是大女儿家包的饺子，这张是二女儿家的年夜饭，这几张是两个外孙女在玩耍的样子……”69岁的孙向红一一向记者介绍着。这个叫“温暖的家”的微信群中，有图片，有语音信息，还有视频。

“大年三十晚上，我们家这个聊天群一直现场连线直播，欢声笑语就没断过。”李笑津说。

孙向红接茬说，大家边做年夜饭边视频唠嗑，边吃饺子边拜年，还没耽误给两个外孙女发红包，“就感觉孩子们都在身边一样！”

因为疫情原因，一大家人原定到海南过年的计划搁浅。李笑津说：“响应号召，就地过年，我们和孩子们商量好，改变计划过个‘科技年’，既别致又多了新鲜感受。”

“现在条件这么好，在哪里过年都是好年。”孙向红说，“趁着身体好，我俩新的一年里还想多出去走走，看看祖国的好山好水好风景。”

(责编：崔元苑、杨迪)