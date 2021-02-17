新华社北京2月16日电（记者申铖）记者从财政部了解到，近年来，全国农业信贷担保体系加快建设，业务规模加快发展。截至目前，全国农担体系在保余额达2117.98亿元，放大倍数3.4倍，缓解了农业融资难、融资贵问题，促进了乡村产业兴旺和农民就业增收。

根据党中央、国务院决策部署，2016年以来，财政部会同农业农村部、银保监会大力推进全国农担体系建设工作，积极构建机构框架，着力完善政策制度，全国农担体系已初步建成。

数据显示，2017年至2020年，全国农担业务规模年均增长91%。通过降低担保费率和加强银担合作，农担项目综合融资成本基本控制在8%以下，较当地农村综合融资成本下降明显。同时，通过政策限定和督促指导，多数农担公司强化了风险防控意识，在产品设计中融入风控因素，总体实现了风险可控。

财政部农业农村司表示，下一步，将会同农业农村部、银保监会，坚持目标导向和问题导向，着力推动全国农担业务持续健康快速发展，为助力全面实施乡村振兴战略提供更加有力的支撑。

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