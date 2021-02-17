新华社北京2月16日电 题：“微需求”“宅经济”“鲜花热”，“就地过年”带来哪些消费新变化？

新华社记者

“微需求”“宅经济”“鲜花热”“特产潮”……2021年新春佳节，“就地过年”悄然改变传统春节消费市场，年轻人纷纷开启“买买买”模式。“线上消费”多领域“飘红”，线下零售则下沉至“社群触达”。“就地过年”究竟给零售行业带来哪些新变化？一起来看看。

“微需求”“宅经济”“鲜花热”“特产潮” 您中了哪一个？

“受‘就地过年’政策影响，2021年新春消费市场线上消费多领域飘红。”阿里巴巴春节项目组负责人何鼎鼎告诉记者，淘宝数据显示，农历腊八以来，淘宝“年货”搜索量同比增长23倍。美团数据也显示，2月14日大年初三，上海地区平台交易总额同比2020年大年初三增长4.6倍，比2019年大年初三增长1.6倍。“微需求”“宅经济”“鲜花热”“特产潮”，总有一款是消费者的“心头好”。

——“微需求”异军突起，“回忆杀”显威力。“一些令人意想不到的‘微需求’成为今年消费市场‘黑马’。”京东大数据研究院研究员陆飞表示，2021年京东年货节期间，传统名菜“佛跳墙”在东南省份火爆，成交额同比增长320%，一些老牌汽水同比增长207%，汉服增长78%，足浴盆在武汉增长115%。

——“宅经济”火热，清洁产品涨幅迅猛。拼多多新消费研究院副院长刘中琪介绍，拼多多家居百货销售数据显示，从“年货节”到“春节不打烊”，家庭清洁、除菌防护、厨房餐饮相关产品销量上涨。日用除菌产品相较去年同期增长超过210%，而家庭清洁用品的涨幅则达到300%。

——情人节与春节“相遇”，“结婚”“鲜花”成热搜。支付宝搜索数据显示，今年春节假期前三天，网民搜索“结婚”的次数是去年春节假期前三天的3倍多。此外，这三天“鲜花”搜索量也较1月同期增长了129%。

——快递“新春运”正当时，特产全国“拜年”。阿里旗下菜鸟物流的数据显示，一场“人员少移动，货物多流动”的快递“新春运”正在进行，年货从家乡向一二线城市“反向奔跑”。腊八以来，发往北上广深杭的订单同比增长20%以上。

“社群触达”“多线出击” 线下零售实体店暖招频频

记者采访了解到，今年春节，许多线下零售店开启“社群触达”“多线出击”模式，以争取“5分钟商圈”顾客。“多线出击”的盒马鲜生、七鲜等则因创新因素彰显优势。而受疫情冲击，部分县域实体零售业受到一定影响。

——“社群触达”模式，争取“5分钟商圈”顾客。“今年过年，小程序弹窗显示，周边几家连锁零售店正在打折。”北京市民王女士告诉记者，点对点推送能及时了解惠民信息。记者采访了解到，一些近社区“零售店”采用“社群触达”方式吸引消费者，居民自愿扫码入群后，可享受会员价格、送货上门等服务。

——盒马、七鲜等“线上销售+线下实体店”模式优势凸显。截至小年前后，京东旗下的七鲜超市销售同比增长近80%。临近春节，肉禽蛋商品销售同比增长147%，水产类商品增长220%。1月以来，盒马线上年夜饭预售量是去年同期的4倍。

——县域零售企业受影响明显。“春节是一年一度外出务工、经商、上学人群回流反哺县域消费的难得机会。春节前后销售业绩通常会占到零售餐饮企业全年销售的20%—30%。”中国经营连锁协会有关负责人介绍，受返乡人群减少影响，2021年春节期间县域市场或出现滑坡景象。

大数据助力新型消费扩容 多领域现“消费新机”

“2021年新春消费市场带给我们的启示很多。如何牢牢把握新消费契机，值得思考。”何鼎鼎表示，例如，数据显示“80后、90后”正成为网购主力军。个性化、差异化的创意产品更容易吸引这一群体的关注。

“随着互联网大数据助推新型消费扩容提质已成趋势，反向定制模式在深度、广度上将进一步助推消费扩容。”陆飞等业内人士认为，2021年新春消费市场“微需求”崛起，提示用户需求直达厂家或可成为未来零售业发展潮流，电商发展迎来新契机。

业内人士指出，从零售行业看，“多店合一”零售模式因其创新性在疫情期间积聚人气，春节期间进一步彰显消费吸引力。除线上购买方便、物流快捷、线下体验愉悦以外，“方便菜”“创新菜”等熟食制作也吸引大量消费者。创新理念培育市场、引领消费，将为企业带来更多新机遇。

“春节是一个很好的消费契机。希望线下商家可以进一步加强服务，适当延长节日营业时间，举办更多活动吸引消费者。”消费者高女士建议。

“受疫情和电商等影响，门店客流有所下降。最近几年，超市一直在做数字化转型，向全渠道零售发展。目前线上业务增速很快，但还是希望相关部门能有一些举措，扶持实体零售。”一位大型商超负责人说。（记者熊琳、陈爱平、胡旭、任超）

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