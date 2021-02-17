本报记者 程 焕

家家户户挂起了大红灯笼，门前贴上了崭新的春联，村委会外的广场上传来孩子们的玩闹嬉戏声。春节假期，贵州省印江苗族土家族自治县沙子坡镇韩家村一派喜庆，处处洋溢着浓浓的年味。

“卖出好价钱才算成功，是时候建立营销团队了。”“品牌意识也要跟上，一定得注册自己的商标。”村委会办事大厅里，几个人围坐在一起，喝着热茶聊得正欢，驻村第一书记李海松频频点头，笔记本记得密密麻麻。趁在外闯荡的能人们返乡过年，李海松专门把他们请来，听听大伙儿对村里产业发展的建议。

平均海拔近千米，山多地少，韩家村贫困发生率一度高达35.79%。李海松靠跑运输成了村里第一拨发家致富的人，2013年当选村党支部书记。

“群众要致富，产业是支柱。”李海松认准这一条，可不少村民对脱贫致富缺乏信心，他就自掏腰包，带着老乡跑遍了全市的先进村。亲眼看到别人的变化，老乡们慢慢转变了观念。

趁热打铁，李海松组织乡亲们流转土地，把土地集中起来运营管理。缺水源、路不通，他就四处争取项目支持，还开出自家的货车义务运送建材。资金不足，他又把在外乡贤组织起来，共同为韩家村发展献计出力。

村里建起了农业合作社，依托山地资源发展茶叶、苗木种植以及养殖业，走立体种养产业之路。短短几年，韩家村不仅摘掉了贫困村帽子，还建起了文化广场，自来水通到家家户户，泥泞路也变成平整通达的硬化路，成为文明村、卫生村。

2018年，李海松考上邻镇的事业单位。乡亲们舍不得他离开，用一封按有84个红手印的请愿书，请他留下来。

从实际工作需要出发，县里决定由李海松任韩家村驻村第一书记。“为了84个红手印，我唯有全力以赴。”重回韩家村，李海松打开发展新思路，一边带领村民跟周边村子合作，扩大种植养殖业规模；一边装扮村寨，搞涂鸦墙、彩色林，做发展乡村旅游的文章。

记者在村里村外转了转，300亩黄精长势喜人，茶叶基地即将迎来首次采摘，新建好的养牛场正等着进小牛犊……

“2020年村集体经济收入37万元，人均收入1.28万元。”李海松说，“韩家村的好日子才刚刚开始呢！”

《 人民日报 》（ 2021年02月17日 04 版）

(责编：白帆、连品洁)