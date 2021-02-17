本报记者 齐志明

直播选爆款

全球买年货

“这款润手霜只要39元，是给各位粉丝的见面礼，新春限定版哦。”1月19日晚，珠海免税网上商城首场“超级年货直播之夜”如期上线。短短4个小时，近2万名“蹲守”直播间的粉丝共享了一场“年货盛宴”，多款美妆产品销量猛增。直播当天，平台销售额、访问人数相比往常均有超100%的增长，支付订单数、下单用户数都实现150%的涨幅。

“现在网上‘一站式’全球购，产品跨度非常大，从备受孩子们青睐的玩具套装，到年轻人喜欢的巧克力，售价比平常便宜不少，在直播间点点商品链接下单，一家老小所需很快就能置办好。”家住广东珠海市南香里小区的黄女士说。

直播带货如火如荼。据统计，2020年全国重点监测电商平台累计直播场次超2400万场。

1月20日，“2021全国网上年货节”正式启动，“边看直播、边下单抢年货”成为这个春节不少消费者的选择，许多电商平台直播销售年货成绩亮眼。

拼多多平台监测显示，截至1月22日晚8点，参加“年货节”活动的几十万户商家中，超九成参与了直播卖年货。在直播间内，春节前的发货情况、年货节的优惠活动等成为消费者跟商家互动频次最高的话题；其中，最受欢迎的年货品类排行榜前三名分别是3C小家电、生鲜食品、干果特色小吃。1月21日，苏宁易购、抖音电商双端数据显示，超级买手直播间在腊八节专场直播中销售额达3.08亿元，累计观看人数超2000万，东北大米、中粮食用油、年货礼盒、潮鞋等深受消费者欢迎。

“买家得实惠，商家赚人气。通过直播带货，平台帮助消费者降低选择成本，并在购物过程中与消费者双向互动，达到更好的购物消费体验。”中国法学会消费者权益保护法研究会副秘书长陈音江说，各地应为企业备货促销出实招，各参与企业要加大投入、实折实扣，落实诚信经营要求，保障商品服务质量，让老百姓真正享受到实惠，这样年货直播经济的发展才能行稳致远。

“原来我还担心一些商超、果蔬店受疫情影响，水果供应会断货。一看网上的社群团购平台，从海南的哈密瓜到阿克苏的冰糖心苹果啥都有，真让人高兴。”最近，居住在河北张家口市东惠小区的刘阿姨，在微信群正热情地将社群团购手机应用推荐给邻居们，“今日下单+次日送达+门店自提”的消费体验，让左邻右舍都连连称好。

这个春节，各大社群团购平台颇受欢迎。在品类上，从蔬菜水果到肉禽蛋奶再到日用百货，可选范围大；在优惠上，有全场满30元送36元券包、免费试吃、首单3元券以及下单返17元券包等，促销活动多且方式灵活。

北京工商大学商业经济研究所所长洪涛表示，社群团购是社区居民采取团购的方式消费的一种模式，主要模式有“店长+社群模式”“销地仓模式”“平台+社区驿站模式”等，其主要特点是网上网下融合发展，在物流时效、食品安全等方面刷新了消费体验，受到许多消费者欢迎。“社群团购作为一种消费新业态，迈向高质量发展，需按照法律法规标准体系来规范发展，要从实际出发因地制宜探索创新多种模式，要采用多种数字技术加速线上线下融合，要与社区商业的其他业态形成一个良好的生态关系，这样才能实现持续健康有序发展。”社群团购短期内快速升温，专家提醒应可持续发展。

订制年夜饭

美味又放心

“我们已在外卖平台预订好年夜饭盆菜了。”在广东广州荔湾区居住的熊先生告诉记者，往年他都会提前带着老婆孩子回湖南老家过年，今年因为疫情，一家人取消了返乡计划，年夜饭也选择在外卖平台订制。“既响应了不聚集的号召，饭菜也不比店里吃的差，关键气氛更好了。我还打算给父母也点上一份，让他们大年三十也别忙活了。”

统计数据显示，广州有近三成正餐品牌上线外卖年夜饭的计划，超三成广州连锁品牌餐企在新春期间不打烊。为了让消费者足不出户就能品尝到充满年味的年夜饭，当地不少餐企还在外卖品质和包装上花更多功夫，把过年的“仪式感”送到消费者家里。

1月20日，中国烹饪协会发出倡议，鼓励餐饮企业研发适合外卖外带的年夜饭，在保证食品安全、保证菜品温度的前提下，通过采取无接触配送方式，让广大消费者享受到具有“人情味”和“烟火气”的年夜饭。

对此，餐饮行业各大市场主体也纷纷响应。比如，美团外卖与眉州东坡等诸多外卖品牌商户联合打造从单人餐、双人餐到6—10人家庭餐等多种规格的线上年夜饭套餐；便利蜂将推出现点现做、全天可供的小份碗装菜，可由店员在2分钟内现场完成制作，也可以通过外卖购买送至家中，加热后食用，简简单单就能实现自己“操办”一顿年夜饭。

年夜饭要吃得有气氛，更要吃得安全。便利蜂执行董事薛恩远介绍，春节前后，便利蜂开展外送服务的门店比例不低于80％，特别增加了社区店的外送比例，并继续保留“无接触配送”这一选择，让消费者在家吃得更放心。“平台要求外卖骑手体温检测合格才可开工接单，各站点配备充足防疫物资，包括口罩、消毒液、酒精等，同时外卖箱也会每天进行消毒。”宁夏银川市美团外卖相关负责人说。

《 人民日报 》（ 2021年02月17日 07 版）

(责编：白帆、连品洁)