人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

保障粮食安全！我国加强大中型灌区现代化改造

2021年02月17日08:31 | 来源：新华网
小字号
原标题：保障粮食安全！我国加强大中型灌区现代化改造

大中型灌区生产粮食约占全国总量的50%，是保障我国粮食安全的主战场。20多年来，国家投入巨资对大中型灌区进行了改造建设。“十四五”期间，我国将继续加强大中型灌区现代化改造，保障国家粮食安全、促进现代农业发展。

过去20多年：逾千亿元中央预算内投资改造建设大中型灌区

据水利部统计，自1998年国家启动实施大型灌区续建配套与节水改造以来，尤其是“十三五”期间加大投入力度，到2020年底我国投入中央预算内投资1043亿元，基本完成规划内大中型灌区续建配套与节水改造任务。

与此同时，利用276亿元中央财政资金对近2000处中型灌区进行补助投入，解决关键灌排问题。

水利部农村水利水电司有关负责人表示，通过20多年改造建设，基本解决了灌区病险、“卡脖子”及骨干渠段严重渗漏等突出问题，有效遏制了灌溉效益衰减局面，灌排设施支撑农业发展、农民增收、农村生态改善能力进一步增强。

2021—2022年：461处中型灌区将实施改造

水利部办公厅和财政部办公厅近日联合发布《全国中型灌区续建配套与节水改造实施方案（2021—2022年）》，明确两年内对461处中型灌区实施改造，涉及农田有效灌溉面积2144万亩。

实施方案确定，中型灌区续建配套与节水改造的主要任务，包括工程建设和灌区管理体系建设。

目前，我国共有中型灌区7000多处，它们大都建成于上世纪50年代至70年代。经过几十年运行，大部分灌区已进入老年期，渠系渗漏、坍塌、决口等现象较为普遍，需进行续建配套与节水改造以恢复原设计功能。

“十四五”期间：优先将5亿亩灌溉面积建成高标准农田

水利部农村水利水电司有关负责人表示，“十四五”期间将以黄河流域、粮食主产区灌区为重点，开展影响灌区效益发挥、病险严重的骨干灌排工程设施除险加固、配套达标，更新改造大中型灌排泵站，健全完善量测水设施，同步推进灌区信息化建设，建立健全良性运行管理体制机制，进一步提高灌溉水利用效率和效益。

改造过程中，加强与高标准农田建设等项目有效衔接，统筹灌排骨干和田间工程建设，优先将大中型灌区5亿亩灌溉面积建成高标准农田。

黄河流域灌区全面落实深度节水控水要求，把用水效率提上去，把用水总量省出来。

在东部和有条件的中西部地区优先建成一批“节水高效、设施完善、管理科学、生态良好”的现代化灌区，夯实粮食安全基础。（记者 刘诗平）

(责编：白帆、连品洁)

分享让更多人看到

推荐阅读
坚守能源保供第一线 让春节“亮堂堂”“暖洋洋”
　　人民网北京2月16日电 （记者杜燕飞）春节，是中国人心目中最重要的传统节日。除夕夜，一家人守在一起，吃着年夜饭，其乐融融。…
天问一号探测器完成远火点平面轨道调整
　　人民网北京2月15日电 （赵竹青）据国家航天局消息，2021年2月15日17时，首次火星探测任务天问一号探测器成功实施捕获轨道远火点平面机动。3000N发动机点火工作，将轨道调整为经过火星两极的环火轨道，并将近火点高度调整至约265千米。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部