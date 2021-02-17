原标题：保障粮食安全！我国加强大中型灌区现代化改造

大中型灌区生产粮食约占全国总量的50%，是保障我国粮食安全的主战场。20多年来，国家投入巨资对大中型灌区进行了改造建设。“十四五”期间，我国将继续加强大中型灌区现代化改造，保障国家粮食安全、促进现代农业发展。

过去20多年：逾千亿元中央预算内投资改造建设大中型灌区

据水利部统计，自1998年国家启动实施大型灌区续建配套与节水改造以来，尤其是“十三五”期间加大投入力度，到2020年底我国投入中央预算内投资1043亿元，基本完成规划内大中型灌区续建配套与节水改造任务。

与此同时，利用276亿元中央财政资金对近2000处中型灌区进行补助投入，解决关键灌排问题。

水利部农村水利水电司有关负责人表示，通过20多年改造建设，基本解决了灌区病险、“卡脖子”及骨干渠段严重渗漏等突出问题，有效遏制了灌溉效益衰减局面，灌排设施支撑农业发展、农民增收、农村生态改善能力进一步增强。

2021—2022年：461处中型灌区将实施改造

水利部办公厅和财政部办公厅近日联合发布《全国中型灌区续建配套与节水改造实施方案（2021—2022年）》，明确两年内对461处中型灌区实施改造，涉及农田有效灌溉面积2144万亩。

实施方案确定，中型灌区续建配套与节水改造的主要任务，包括工程建设和灌区管理体系建设。

目前，我国共有中型灌区7000多处，它们大都建成于上世纪50年代至70年代。经过几十年运行，大部分灌区已进入老年期，渠系渗漏、坍塌、决口等现象较为普遍，需进行续建配套与节水改造以恢复原设计功能。

“十四五”期间：优先将5亿亩灌溉面积建成高标准农田

水利部农村水利水电司有关负责人表示，“十四五”期间将以黄河流域、粮食主产区灌区为重点，开展影响灌区效益发挥、病险严重的骨干灌排工程设施除险加固、配套达标，更新改造大中型灌排泵站，健全完善量测水设施，同步推进灌区信息化建设，建立健全良性运行管理体制机制，进一步提高灌溉水利用效率和效益。

改造过程中，加强与高标准农田建设等项目有效衔接，统筹灌排骨干和田间工程建设，优先将大中型灌区5亿亩灌溉面积建成高标准农田。

黄河流域灌区全面落实深度节水控水要求，把用水效率提上去，把用水总量省出来。

在东部和有条件的中西部地区优先建成一批“节水高效、设施完善、管理科学、生态良好”的现代化灌区，夯实粮食安全基础。（记者 刘诗平）

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