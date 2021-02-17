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石家庄市开展“千警进千企”行动 通化市发布支持企业复商复市政策指南15条

2021年02月17日08:33 | 来源：新华网
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原标题：石家庄市开展“千警进千企”行动 通化市发布支持企业复商复市政策指南15条

　　新华社北京2月16日电 2月16日，石家庄市围绕服务企业复工复产开展“千警进千企”行动，通化市发布支持服务业企业复商复市政策指南15条。

　　河北省石家庄市副市长蒋文红16日介绍，15日0时至24时石家庄市无新增新冠肺炎本土确诊病例，无新增新冠肺炎无症状感染者。除已经治愈出院和解除集中医学观察者在定点康复机构康复外，在院接受治疗的有141例。

　　石家庄市交管局局长马立新16日介绍，围绕服务企业复工复产，石家庄开展“千警进千企”行动，安排民警主动走进辖区企业，开展上门服务，对接重点项目企业、制药企业、批发市场、燃油燃气供应企业、供电供暖、防疫物资和民生必需品生产企业等。建立了24小时沟通联系渠道，通过交通安全宣传和交管业务导办等，全力服务企业复工复产。

　　记者16日从吉林省卫生健康委了解到，15日0时至24时全省无新增确诊病例和无症状感染者；有12例（长春市7例，通化市5例）确诊病例达到新冠肺炎出院标准，治愈出院。

　　通化市16日发布疫情期间支持服务业企业复商复市政策指南15条。其中包括：对投保政策性复工防疫综合险的中小微企业，按照保险费的80%予以补助；对租用市属国有企业房屋的民营企业、个体工商户，免交一季度房屋租金；对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税；对从事农产品批发、零售的纳税人销售的鲜活肉蛋产品免征增值税；受疫情影响生产经营发生严重困难的企业特别是小微企业，不能按期缴纳税款的，可由企业依法提出最长不超过3个月的延期缴纳税款申请等。

　　黑龙江省15日0时至24时无新增新冠肺炎确诊病例报告，无新增无症状感染者。全省当日新增治愈出院确诊病例17例，绥化市北林区确诊病例清零，绥化市绥棱县无症状感染者清零。

　　为安全有序推进黑龙江省大中小学2021年春季学期开学工作、巩固疫情防控成果，黑龙江省教育厅发布《关于做好全省大中小学2021春季学期开学几项工作的提示》，提示指出，在疫情形势允许的情况下，全省普通高校、中小学校(含中等职业学校)都要正常开学，高校开学时间原则上不早于3月3日，不晚于3月15日，各市地中小学开学时间为3月3日至15日。（记者杜一方、冯维健、高楠、赵丹丹、侯鸣）

(责编：白帆、连品洁)

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