原标题：就地过年的快递员：春节不打烊，线上云团圆

【编者按】

平日里，家是原点，我们从家出发，逐梦远行；过年时，家是终点，我们从五湖四海启程，如飞鸟归林。而今年，原地过年成了许多人的选择。我们相信，分别只是暂时的，这个春节，不问他乡与故乡，人在哪，年就在哪。中国新闻网2月10日起推出牛年春节特别策划《别样春节》，陪你一起过大年。

今年春节，在就地过年的倡议下，“年味包裹” 一时间成为热词，快递员迎来最繁忙的春节，许多快递小哥也选择留守，为千家万户送去“年味”。

“视频给父亲祝寿，家书载我温暖回家”

在大年初三、“情人节”这天，记者在北京见到闪送员王兰伟时，他刚刚送完一束鲜花，他告诉记者，“今天的订单六七成都是鲜花蛋糕，爆单了。”

王兰伟是山东聊城人，此前因为孩子年幼，已有5年没有回山东老家过年。大年初四是父亲66岁大寿，不能亲临的王兰伟只得通过一封家书向父母表达情谊。

王兰伟的工作一般从早上七点开始，工作到晚上八点。“遇上溢价好的时候，比如北京最冷的那天，我跑了1140块，早上6:50接了第一单，第二天0点过4分钟到的家。”说到这里，王兰伟露出了骄傲的笑容。

王兰伟对这份工作十分满意，一方面是因为闪送的单价高、收入稳定，另一方面可以随时停止接单，相对自由。但更吸引他的，还是这份职业带来的被人需要的感觉。

2020年9月，王兰伟一早接到一个订单，送一份核酸检测报告到北京大兴机场，否则客户将无法登上7点的飞机。从北京顺义区到大兴机场有60多公里路程，客户给了两小时的时间，王兰伟实际只用了1小时10分钟。“客户拿到检测报告千恩万谢，报销了高速费，还给了小费，那种被人需要的感谢，让我一想起来就浑身有劲。”

还有一次，王兰伟接到一个订单，是一位女孩要把前男友的物品寄送回去，并承诺如果对方拒收可以支付往返的费用。王兰伟在见到男孩的时候与他语重心长聊了很多。后来王兰伟接到女孩的电话，说她和男孩复合，马上就要结婚了，邀请他参加他们的婚礼。

王兰伟正在工作。记者 张旭 摄

“今年大年三十，我接到一个订单，为一位老人送年夜饭。这顿年夜饭一共六个菜，算上溢价和小费我进账96块钱，给老人摆好饭菜，给老人说一句新春快乐，心中想到的却是自己的父亲。”讲到这里，王师傅有些动容。

“因为疫情的原因，不光我们回不去，很多在外地工作的人也没回北京。通过我们的劳动，能够让老人在大年三十吃到年夜饭，这就是我工作的意义。虽然我没有回家，但我相信这份感动能反馈给我的父母，我给父亲预订了蛋糕，会在他66岁大寿那天送到，我的这份心意也会由一位快递员来传达。”

“我不管别人怎么样，我反正挺适合干闪送的。不仅能够帮助别人，还能挣挺多的钱。”王兰伟说。

“与同事们一起奋战，春节并没有那么孤单”

“包裹到了，抓紧分拣！”堆积如山的包裹、来回穿梭的身影、不时响起的电话……春节假期期间，福州顺丰速运茶会小区营业点门前一派忙碌景象，网点负责人王成和同事们正来回穿梭忙着分拣、收派包裹。

今年32岁的王成来自四川绵阳，2019年进入福州顺丰成为一名快递员。在这里工作两年多，王成从基层做起，渐渐成了业务骨干、网点负责人。

“随着春节临近，快递派单、揽收量都翻了一番，但我们的服务‘不打烊’。”王成说，他和同事们每天从早7点多忙碌到晚7点多，有时甚至到晚10点。

从2018年来福州打拼至今，王成夫妻俩已连续3年没回四川老家过年了，5岁的女儿和3岁的儿子也跟着在一起生活。春节一家人在60多平方米的房子，摆上吉祥物，张贴了“福”字，儿女还画了一幅一家四口喜气洋洋过年的儿童画，写着“新年好！”

1月底的时候，家人得知他们今年不能回家过年，特地从四川寄来了各种特产，烟熏肉、腊肠、香肠等。

“在外劳累了一整年，想回家是肯定的。”日前，王成远在老家的奶奶过84岁生日，王成和老人视频通了话。“老人说家里一切都好，嘱咐我要继续好好工作。其实能够与同事们一起奋战，我感觉这个春节并没有那么孤单。”

去年疫情最严重时期，王成就主动放弃了休息时间，奋战在一线工作岗位。王成说，所在的网点负责六个区域，但当时却只回来两个快递员，很多客户排着队要寄口罩寄防疫物资，他们一个人要顶几个人的工作，每天工作十多个小时，快递依然大量积压。

后来，王成接到多位同事的电话说想要回来，但是因为封村封路没办法出去。王成建议他们走到高速路口，自己开车去接。王成早上九点开车出门，往返13个小时，驱车1100公里，到福建南平市浦城县、松溪县以及南平与江西交界处接回4个同事，安全返岗上班。连日奋战加上长途奔劳，王成却没有给自己休息的时间，第二天继续投入到工作当中，好在人员到位后，寄递服务很快就恢复了正常，王成感到很欣慰。

因为表现突出，王成获评2020年福建省五一劳动奖章。

“客户的新年祝福，让我倍感温暖，疲累一扫而空”

京东快递员王东东今年是第二次没有回到家乡过年，如果说去年是临危受命，今年就是自愿请缨。

京东物流有关负责人表示，今年，从保护员工和家人的角度出发，京东物流做了相应调整，倡议和鼓励大家就地过年，减少人员流动，加大员工春节前后及春节期间的稳岗、返岗补贴等福利，特别是对于在疫情中高风险区坚守一线的员工，给予额外的福利补贴。

王东东也告诉记者，留在北京公司会提供一千元的补贴，还有聚餐等活动，留在这个大家庭，倒也并不孤单。

1989年出生的王东东，在工友眼中“勤奋、拼命、不知疲倦”，多次获得站点“派送能手”称号，今年的年货节期间很多时候是一天派送快递300多件，俨然成了团队中的“神人”。

“去年春节我所在的北京大兴区这一片快递量还没有今年这么多，去年业务量以寄出的快递为主，而今年更多的是网购的年货。”据王东东观察，今年快递业务量超过去年，主要在于大量在北京工作的人没有回家，越来越多人网购年货等。

王东东所在的站点过年期间有十几名快递员，运力较为充足，但为了保证时效，大家依然不曾懈怠。电商年货节期间，王东东每天平均工作十七八小时，为了提高效率，对于熟人客户，会直接按照要求放在指定位置，然后发短信告知。

过年期间王东东经常会收到客户“新年快乐”的祝福，这让他感到温暖。而最让他印象深刻的是冬日里食物的香味。“一天我凌晨十二点给客户送完货发短信告知，客户没睡，不但发来了感谢，还为我定了一份外卖。本来头脑已昏昏沉沉的我，疲累一扫而空，也坚定了这份工作对我的意义。”

今年除夕万家团圆之时，王东东一直工作到凌晨三点才回家休息。站点在大年初一这一天给所有快递员放了半天假，王东东得以在家和妻子吃了团圆饭。除此之外，网点的厨师们也一同加班，保障快递员们能够无论随时回来，都有热饭热菜可以吃。

王东东回忆起这些点点滴滴，感慨道：“这些东西不多，但都是感动，都是家的味道。”

“今年过节不回家，待在公司挣钱花”，“回家有风险，钱包还会扁；过年留公司，亲情不会减。”过年期间，包括快递小哥在内的很多人，选择留在工作地坚守，度过一个不一样的新年。

你春节是如何度过的？(记者 张旭)

(责编：白帆、连品洁)