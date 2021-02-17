人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

中国空间站首批航天员乘组正着重开展出舱活动等训练

2021年02月17日08:42 | 来源：中国新闻网
小字号
原标题：中国空间站首批航天员乘组正着重开展出舱活动等训练

　　记者16日从中国载人航天工程办公室获悉，目前执行中国空间站建造阶段载人飞行任务的首批航天员乘组已进入强化冲刺训练阶段；经过一年的艰苦训练，已基本完成预定科目训练，正在着重开展出舱活动等训练。

　　按照空间站建造任务规划，今明两年中国将接续实施11次飞行任务，于2022年前后完成空间站在轨建造，实现中国载人航天工程三步走发展战略第三步的任务目标。当前，中国载人航天工程已经全面转入空间站建造的任务准备阶段。空间站核心舱等各舱段研制进展顺利，空间应用系统正在开展空间站科学实验设施研制，以及运营阶段应用任务论证工作。

　　中国航天科技集团五院负责空间站等载人航天器的研制工作。目前，大小组合段总装和地面设备展开正在有序进行。空间站核心舱发射场试验队出征进场后连续奋战，与此同时，飞控试验队也进入到紧张的冲刺备战阶段。

　　中国航天科技集团一院负责长征二号F、长征七号、长征五号B运载火箭的研制工作。春节期间，执行空间站任务的三型运载火箭团队依然奋战在工程研制一线，有序推进各项任务按计划完成。目前，执行神舟十二号和神舟十三号飞船发射任务的长征二号F遥十二、遥十三运载火箭已整装待发，执行天舟二号货运飞船发射任务的长征七号遥三火箭正在进行全箭总装，即将执行空间站核心舱发射的长征五号B遥二运载火箭，春节期间正在运往发射场的途中。

　　与此同时，中国航天员科研中心正积极备战空间站任务。目前，执行空间站建造阶段载人飞行任务的首批航天员乘组已进入强化冲刺训练阶段。经过一年的艰苦训练，已基本完成预定科目训练，正在着重开展出舱活动等训练。文昌发射场试验队已经进场执行任务；酒泉发射场试验队已基本完成任务准备，整装待发。

　　当前，空间应用系统核心舱任务产品已顺利通过出厂评审。为保证空间站任务及研制试验任务顺利推进，空间应用系统科研人员在做好疫情防控的同时，依然在发射场一线紧锣密鼓地忙碌着，全力奋战中国载人航天“两年十一次”的“超级任务”。((郭超凯))

(责编：白帆、连品洁)

分享让更多人看到

推荐阅读
坚守能源保供第一线 让春节“亮堂堂”“暖洋洋”
　　人民网北京2月16日电 （记者杜燕飞）春节，是中国人心目中最重要的传统节日。除夕夜，一家人守在一起，吃着年夜饭，其乐融融。…
天问一号探测器完成远火点平面轨道调整
　　人民网北京2月15日电 （赵竹青）据国家航天局消息，2021年2月15日17时，首次火星探测任务天问一号探测器成功实施捕获轨道远火点平面机动。3000N发动机点火工作，将轨道调整为经过火星两极的环火轨道，并将近火点高度调整至约265千米。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部