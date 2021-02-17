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天问一号如何打好“漂移” 听听轨道设计团队怎么说

2021年02月17日08:51 | 来源：光明日报
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原标题：天问一号如何打好“漂移” 听听轨道设计团队怎么说

　　“天问一号”如何打好“漂移”、踩好刹车

　　2021年2月10日，“天问一号”火星探测器顺利实施近火制动，完成火星捕获，正式踏入环火轨道。目前，探测器各系统状态良好，近火制动后入轨精度很高，为后续环火飞行的顺利开展赢得了“开门红”。

　　奔火路上，“天问一号”如何打好“漂移”、踩好刹车，并识别多样复杂的环火轨道？所有这些，离不开航天科技集团五院总体设计部轨道设计团队的星际引航。下面，就让我们一起来听听“天问一号”轨道设计团队怎么说……

　　奔火路上需要中途修正和深空机动

　　自2020年7月23日发射以来，踏上奔火高速路的“天问一号”已经完成了4次轨道中途修正和一次深空机动。与嫦娥系列探测器在地月空间飞行不同，“天问一号”是在进行星际航行，发射升空3天后就已经彻底脱离了地球的引力场。为了确保它能够顺利奔火，航天五院悉心为它设计了最优的飞行轨道，并制定了详细、全面的控制策略，助力“天问一号”在导航中精准飞行。

　　在地火转移的高速路上，“天问一号”长期处于无动力飞行状态，难免会受到入轨偏差、控制偏差和其他摄动因素的影响，与预定轨道产生一定的偏离。为了更接近理论轨道飞行，它就需要轻转“方向盘”、慢踩“油门”，通过中途修正的方式来进行飞行方向和速度的细节调整。

　　在高速奔火的路上，深空机动是“天问一号”需要掌握的漂移技巧。与中途修正相比，深空机动是控制量更大的轨控动作，使探测器通过一次大转弯或者大漂移，从地球的公转面进入到火星的公转面，精确瞄准火星飞行。“从轨道设计的角度来说，深空机动主要是为了调整探测器绕日轨道的尺寸和倾角，以满足到达火星的需求。”轨道负责人周文艳研究员这样解释。

　　只有一次机会，必须精准踩下刹车

　　第4次中途修正后，“天问一号”保持着平稳的飞行轨迹抵达火星附近。在中国人民欢度春节的日子里，火星迎来了新的探寻者。从地火转移轨道进入到环火轨道，需要通过近火制动来实现火星捕获，从而完成日心轨道和火心轨道的顺利衔接。

　　“天问一号”需要准确识别通往火星的高速路标并刹车慢行，在通往环火轨道的“匝道”上谨慎行驶。“对于轨道设计来说，近火制动这脚刹车力道大小极为考究——踩得太轻，就会飞离火星；踩得太重，则会对后面的飞行时序产生巨大影响。”轨道主管设计师高珊形象地描述。

　　完成第4次中途修正，“天问一号”便进入到合适的窗口期，必须精准地踩下刹车，即通过近火制动实现火星捕获，一步到位迈入预定环火轨道。对于“天问一号”来说，近火制动只有一次机会，因为下一次合适的窗口期是在2033年。

　　另一个对轨道控制带来巨大挑战的是通信延时。由于探测器距离地球太过遥远，即将踏入环火轨道的“天问一号”与地球的通信延迟超过10分钟——这意味着无法对火星捕获情况进行实时监控和快速应对。面对这样一段“视觉盲区”，轨道设计团队协同控制系统进行了近千种故障工况的分析，确定了关键参数及阈值，编写了近两百份故障预案，以保证火星探测器在地面无法实时控制的情况下，对可能发生的情况进行恰当的判断和反应。

　　通过复杂的轨道控制来保证“泊车”

　　这是中国的航天器首次抵达火星附近，要一次实现“绕、着、巡”三个目标，轨道设计的难度很高。

　　“天问一号”火星探测器由环绕器与着陆巡视器组成。为了保证着陆巡视器顺利着陆火星，“天问一号”需要通过复杂的轨道控制来保证“泊车”。

　　据悉，完成火星捕获后，进入环火轨道的“天问一号”将面临更大的考验：在远火点进行一次平面机动，调整飞行的轨道倾角，为后续“泊车”工作奠定基础；回到近火点时，要“慢踩刹车”，迈入到停泊调相轨道，并对轨道周期进行调整，以保证轨迹经过预定的着陆点；在停泊调相轨道再次到达近火点时，“天问一号”需要进行第三次刹车进入停泊轨道，并多次维持在该轨道上对着陆区拍摄成像，保证能够在预定时间、地点完成着陆巡视器的着陆。

　　“妥善完成前面步骤后，‘天问一号’再次减速进入停泊轨道，对着陆区拍摄成像，并选择合适的位置，完成‘泊车’的最后一步——环绕器与着陆巡视器分离，着陆巡视器进入火星大气。”轨道设计团队的工作人员强调。（记者 张蕾）

(责编：白帆、连品洁)

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