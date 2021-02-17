原标题：港股牛年首日新旧经济成分股齐涨 破近两年高位

16日大年初五，是香港股市在牛年的首个交易日，恒生指数高开，全日在30497至30793点间波动，新旧经济成分股齐涨，收报30746.66，升1.9%，突破2019年和2020年两年内的高位。同时，恒生科技指数盘中亦创新高。

当日，即便港股通尚未重开，大盘成交额再重上2000亿元(港币，下同)，全日成交2197.82亿元。恒指成分股普涨，其中三大内油股领涨，中国石油升13.17%，中海油升9.5%，中石化升8.1%。香港疫情趋缓，预期“限聚令”可能放宽，恒指成分股中本地传统行业股回升，拥有海港城的九龙仓置业升10%，同样拥有多个大商场的恒隆地产升5.2%，其他同类股亦回暖，新世界发展升4.8%，长和升3.2%，新鸿基地产升2.8%。

本地消费股也因预期特区政府将放宽限聚措施回暖，莎莎国际涨17.7%，创一年新高，周大福涨7.3%。

受内地春节档影视热潮推动，内地影视娱乐股集体拉升，猫眼娱乐盘中曾涨18%，收市时回调升9.5%，IMAX中国一度飙升90%，收市升超30%，阿里影业亦升34%。

恒生科技指数全日升2.72%，收报10694.68点，盘中见10785.98点创新高。成分股中众安在线领涨升32.16%，平安好医生获美国基金ARKF建仓后再涨8%，舜宇光学升6.67%。

小米升5.3%，小米集团副总裁兼Redmi品牌总经理卢伟冰于个人微博透露，集团今年重点发力全屋智能领域，未来消费者可在小米之家体验相关产品，又指出未来小米之家在各县城开店速度将提升。

瑞声科技午后急升6.5%，创新高。当日集团发布公告，称港交所批准其拆分诚瑞光学到内地上市。但美团、腾讯、网易个别调整走弱。

香港股票分析师协会副主席郭思治表示，牛年首日大市表现令人满意，恒指已经冲破了2019和2020年的全年高位，大市在港股通未开通时仍然突破2000亿元的交易额，显示资金活跃布局，他认为恒指今年第一季度仍有机会向上冲高至2018年的历史高位33484点。他说：“股市总体向好，本月港股累升超过2000点，可能出现一段正常的吸收和整固。”

郭思治称，恒指中的传统行业的股份，比如汇丰控股、中国移动、内银股皆见到投资者积极布局，显示出市场对经济在今年第二季度逐步恢复的信心和预期，与此前大市仅靠腾讯、美团和港交所等有限成分股拉动相比，现时传统经济也回暖，有利后市的发展。(记者 史冰筠)

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