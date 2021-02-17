人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

港股牛年首日新旧经济成分股齐涨 破近两年高位

2021年02月17日08:54 | 来源：中国新闻网
小字号
原标题：港股牛年首日新旧经济成分股齐涨 破近两年高位

　　16日大年初五，是香港股市在牛年的首个交易日，恒生指数高开，全日在30497至30793点间波动，新旧经济成分股齐涨，收报30746.66，升1.9%，突破2019年和2020年两年内的高位。同时，恒生科技指数盘中亦创新高。

　　当日，即便港股通尚未重开，大盘成交额再重上2000亿元(港币，下同)，全日成交2197.82亿元。恒指成分股普涨，其中三大内油股领涨，中国石油升13.17%，中海油升9.5%，中石化升8.1%。香港疫情趋缓，预期“限聚令”可能放宽，恒指成分股中本地传统行业股回升，拥有海港城的九龙仓置业升10%，同样拥有多个大商场的恒隆地产升5.2%，其他同类股亦回暖，新世界发展升4.8%，长和升3.2%，新鸿基地产升2.8%。

　　本地消费股也因预期特区政府将放宽限聚措施回暖，莎莎国际涨17.7%，创一年新高，周大福涨7.3%。

　　受内地春节档影视热潮推动，内地影视娱乐股集体拉升，猫眼娱乐盘中曾涨18%，收市时回调升9.5%，IMAX中国一度飙升90%，收市升超30%，阿里影业亦升34%。

　　恒生科技指数全日升2.72%，收报10694.68点，盘中见10785.98点创新高。成分股中众安在线领涨升32.16%，平安好医生获美国基金ARKF建仓后再涨8%，舜宇光学升6.67%。

　　小米升5.3%，小米集团副总裁兼Redmi品牌总经理卢伟冰于个人微博透露，集团今年重点发力全屋智能领域，未来消费者可在小米之家体验相关产品，又指出未来小米之家在各县城开店速度将提升。

　　瑞声科技午后急升6.5%，创新高。当日集团发布公告，称港交所批准其拆分诚瑞光学到内地上市。但美团、腾讯、网易个别调整走弱。

　　香港股票分析师协会副主席郭思治表示，牛年首日大市表现令人满意，恒指已经冲破了2019和2020年的全年高位，大市在港股通未开通时仍然突破2000亿元的交易额，显示资金活跃布局，他认为恒指今年第一季度仍有机会向上冲高至2018年的历史高位33484点。他说：“股市总体向好，本月港股累升超过2000点，可能出现一段正常的吸收和整固。”

　　郭思治称，恒指中的传统行业的股份，比如汇丰控股、中国移动、内银股皆见到投资者积极布局，显示出市场对经济在今年第二季度逐步恢复的信心和预期，与此前大市仅靠腾讯、美团和港交所等有限成分股拉动相比，现时传统经济也回暖，有利后市的发展。(记者 史冰筠)

(责编：白帆、连品洁)

分享让更多人看到

推荐阅读
坚守能源保供第一线 让春节“亮堂堂”“暖洋洋”
　　人民网北京2月16日电 （记者杜燕飞）春节，是中国人心目中最重要的传统节日。除夕夜，一家人守在一起，吃着年夜饭，其乐融融。…
天问一号探测器完成远火点平面轨道调整
　　人民网北京2月15日电 （赵竹青）据国家航天局消息，2021年2月15日17时，首次火星探测任务天问一号探测器成功实施捕获轨道远火点平面机动。3000N发动机点火工作，将轨道调整为经过火星两极的环火轨道，并将近火点高度调整至约265千米。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部