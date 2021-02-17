原标题：“新国货”沪上走俏 创新性重塑“千禧一代”消费信心

春节期间，一款由光明冷饮、大白兔共同研发的花生牛轧糖雪糕“撩拨”着沪人的味蕾。“蓝白方格”的外包装既传承了牛轧糖的“年货基因”，又沉淀了几代人的春节祝福，前来排队购买的“尝鲜者”络绎不绝。

眼下恰逢新春，各类“新国货”消费热潮在沪上持续升温，越来越多的年轻人不再盲目“崇洋”，而是开始聚焦具有创新性、兼具品质“硬实力”和文化“软实力”的国产品牌。

何谓“新国货”？《2019“新国货”消费趋势报告》中如是定义：“新国货”是创新驱动、品质为先，拥有良好产品与服务体验，并融入更多健康、绿色、智能要素，市场竞争力与适应能力较强的国产品牌。

光明冷饮一直是“新国货”道路上的先行者，继2020年打造国潮爆款“光明大白兔雪糕”后，光明冷饮再次用一块牛轧糖，演绎出老味道和新吃法激烈碰撞的精彩，用一支雪糕，承载创新研发的“花生颗粒保脆技术”，使花生焕发出即便在雪糕里也可以保持香脆的创新活力，解决了其它同类型产品中坚果返潮的问题。

光明冷饮总经理李俊龙告诉中新社记者，任何一款舌尖美味，都有联结过去、现在和未来的潜力。而关键在于，老字号要紧跟消费升级，积极以创新为品牌注入活力，洞察年轻消费者的需求，大胆创新。在尝新尝鲜的同时，也应清楚意识到，所谓“国潮”和“新国货”从不只做简单的复刻，而是在复刻旧回忆的同时，创造惊喜感和新鲜感。

老字号打“情怀牌”，新品牌则有“新故事”。一款“家是最美中国色”的新年限量礼盒成为新春时节沪上美妆人士的新宠。该礼盒以桃金四合院眼影盘外包装为封面，描绘了灰墙白瓦、瑞雪纷飞的四合院，儿童嬉笑逐闹的场景，开启礼盒时包装即被点亮，犹如在家中感受到暖暖灯光。打开眼影盘，金色窗格的封盖设计下，从笼沙红、庭前雪的眼影配色到灯笼、屋檐、雪花、糖葫芦的压纹，都洋溢着新春气息。

除了跨界与《中国国家地理》杂志合作推出以传统四合院为创意的眼影盘，完美日记(Perfect Diary)还与大英博物馆、纽约大都会艺术博物馆等推出眼影盘和口红。这些颇具创意性的“新国货”深受年轻消费者青睐，完美日记不仅成为《2020胡润品牌榜》新上榜品牌，完美日记母公司逸仙电商还是美股中国美妆集团第一股。

完美日记新零售负责人潘莉接受中新社记者专访时表示，品牌要想走好“新国货”这条路，必须提升两方面的实力，首先是以产品为本，品质为先，提升“硬实力”，其次是坚持创新驱动，重视原创，增强品牌“软实力”。

实际上，从爆火朋友圈的故宫限定口红，到完美日记的“动物眼影”系列、再到青岛啤酒复刻1903初始原罐、李宁将国潮元素带上纽约时装周……近年来，“新国货”凭借国潮化的设计和新颖的产品体验，征服了当前消费主力军——“千禧一代”(指1984年至2000年出生的人)。

品质和工艺成为这类消费群体对“新国货”的基本要求，而高品质和高价值的“新国货”，也正不断建立“千禧一代”的消费新观念。调查显示，79.83%的受访大学生支持国货，并对国产品牌发展怀有期待。

正如潘莉所说：“‘新国货’要打造有惊喜感、有创意、高品质的产品才能越走越远。”(记者 缪璐)

(责编：白帆、连品洁)