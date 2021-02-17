原标题：数字人民币支付上线多种新玩法

春节前夕，“数字王府井 冰雪购物节”活动面向在京个人消费者发放了5万个数字人民币红包。春节期间，北京数字人民币的“数字人民币硬钱包”、“可穿戴智能支付设备”等支付方式，都让消费者们倍感新鲜。

“可视卡”轻松登记健康码

不同于使用手机支付数字人民币，脱离手机的“数字人民币硬钱包”亮相“数字王府井 冰雪购物节”活动。其中，邮储银行推出叠加健康宝功能的数字人民币可视卡硬钱包以及指纹卡硬钱包，实现数字人民币支付和健康宝登记的“一卡双用”。

可视卡外表与普通银行卡接近，但增加了一寸见方的电子墨水小屏，能显示交易金额、余额信息，刷卡消费时一目了然。

“老人还可以刷这张卡直接进行健康码扫码登记，解决操作智能手机不便带来的出行困难；还可以使用这张卡进行交易，只需碰一碰即可完成支付。”中国邮政储蓄银行北京分行东城区支行副行长张春璐介绍说。

张春璐在王府井吴裕泰茶庄现场演示了这款数字人民币硬钱包“一卡双用”功能，进店消费者只要持邮储银行数字人民币可视卡硬钱包在健康宝登记设备上一贴，即可完成健康宝状态查询和登记，高效便捷的体验也得到不少在场消费者尤其是老年人的一致称赞。

据悉，可视卡不仅适合老年人等使用智能终端困难的人群，未来还可为境外来华人士提供便利化服务，解决外国人在华消费移动支付不便利的问题。

可穿戴设备实现“无感支付”

除了可视卡、指纹卡等普通的实体卡片，数字人民币硬钱包还有一些“新花样”。在工美大厦北京2022年冬奥会官方特许商品旗舰店里，一款智能滑雪手套吸引了人们的眼球。“在收付款的时候，只要把手套贴到设备上，就可以方便完成付款。”

上述中国银行北京市分行工作人员演示的，就是可穿戴设备“智能滑雪手套”在数字人民币支付场景当中的“妙用”。据上述工作人员介绍，这款可穿戴设备由中国银行与中国联通合作推出，在设备中嵌入数字人民币钱包芯片，通过“碰一碰”即可完成支付，适用于运动过程中或网络不佳等不方便使用手机的场景。

除了滑雪手套，中国银行这次还推出了智能手表和智能徽章等多种可穿戴智能设备，同样能轻松完成交易付款。“我们在普通手套、手表和徽章上加载了数字人民币模块，未来随着逐步推广，可能还会开发更多款式。”上述工作人员说。（实习记者 杨天悦）

(责编：白帆、连品洁)