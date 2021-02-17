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2020年全国居民人均收入比2010年增加一倍

增收有底气 生活更殷实（大数据观察·数说全面小康）

本报记者  吴秋余  葛孟超
2021年02月17日10:23 | 来源：人民网－人民日报
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　　数据来源：人社部、国家税务总局、国家统计局
　　制图：张丹峰

　　寒冷的天气，挡不住村民们火热的干劲。

　　江西省吉安市永新县莲洲乡钱溪村的果蔬产业基地里，50多名村民正忙碌地采摘茄子、装箱打包、备货上车。“每天下午都有一两万斤茄子装车。”基地负责人项永正喜上眉梢。“比自己种地挣得多哩！”村民欧阳雪姬把自家5亩地承包给基地，平时在基地做些除草、授粉之类的农活，年收入近两万元。

　　通过发展优质粮油、精品果蔬、生态养殖、特色蚕桑、经济林木等产业，永新县建成百亩以上规模化产业基地180余个，实现农村劳动力就业近5万人，人均增收上万元。

　　党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央立足我国经济社会发展实际，通过一系列惠民举措，切实提高城乡居民收入水平，人民生活更加殷实，日子越过越红火。

　　——收入做加法，居民人均可支配收入十年累计实际增长100.8%。

　　从煤厂监控员变身百度（山西）人工智能基础数据产业基地“AI数据标注师”，山西长治市民郭梅的工资收入增长一倍多。但她还有新期待，“下一步我打算继续向数据治理、项目管理等方向发展，收入还能再提高。”郭梅说。

　　近年来，我国大力实施就业优先政策，为居民持续增收提供了坚实支撑。数据显示，扣除价格因素后，2011年—2020年全国居民人均可支配收入年均实际增长7.2%，10年累计实际增长100.8%，即全国居民人均可支配收入比2010年增加了一倍。

　　“就业是民生之本，我国就业形势总体稳定，成为居民收入持续增长的底气。”中国社科院经济研究所研究员邓曲恒说。

　　——负担做减法，减税降费持续提升居民实际收入水平。

　　“我同时享受了赡养父母、子女教育等多项扣除，一年算下来个税比改革前少缴7000多元，上个月刚用减税‘红包’给全家人添置了新羽绒服。”山东一家科技公司的营销人员徐银领告诉记者，公司2020年个税总额比改革前下降了79.6%。

　　2018年8月，关系亿万纳税人的个人所得税法完成第七次大修。数据显示，2019年实施个人所得税专项附加扣除政策，加上2018年10月1日提高个人所得税基本减除费用标准和优化税率结构翘尾因素，合计减税4604亿元，使2.5亿纳税人直接受益，人均减税约1842元。

　　——结构更优化，城乡居民收入差距进一步缩小。

　　“在家门口工作，不仅收入提高了，还能照顾老人孩子，幸福感满满！”广西天微电子有限公司员工胡丽宾兴奋地说。

　　近年来，广西壮族自治区贺州市主动对接粤港澳大湾区建设，吸引了一批大湾区企业来此设厂，此前在广东中山市打工的胡丽宾得以回到老家工作。回乡一年半以来，她每月收入已经涨到7600多元，远高于之前4000多元的水平。

　　随着乡村振兴稳步推进，农村就业创业支持力度不断加大，各地千方百计增加农村居民本地就业机会，城乡居民收入相对差距进一步缩小。2020年，农村居民人均可支配收入名义增速和实际增速分别快于城镇居民3.4和2.6个百分点，城乡居民收入比值由上年的2.64缩小至2.56。

　　——保障有力度，社会保障网守护百姓“钱袋子”。

　　“养老金年年涨，现在每月能领到6700多元。”谈起退休后的生活，84岁的山东青岛市市民吴秀兰乐得合不拢嘴：“前段时间我做了一个白内障手术，住院期间花费的6000多元报销了不少，国家的医疗保障政策越来越好了。”

　　近年来，我国民生保障力度不断加大。基本养老金连续多年调整，退休人员获得感、幸福感、安全感持续增强。数据显示，截至2020年末，我国基本养老保险覆盖9.99亿人，基本医疗保险覆盖13.6亿人，织成了一张世界最大的社会保障网。

　　“我国经济发展韧性足、潜力大，企业创新能力逐步增强，居民收入增长有坚实支撑，百姓‘钱袋子’将越来越鼓。”北京大学光华管理学院教授陈玉宇说。


　　《 人民日报 》（ 2021年02月17日 02 版）
(责编：白帆、连品洁)

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