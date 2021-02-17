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电商数据显示异地订单成交额大增 就地过年激发消费潜力

2021年02月17日11:02 | 来源：人民网
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人民网北京2月17日电（记者毕磊）红红火火的牛年春节期间，全国民众“逛吃逛吃”模式持续升温，美食、新衣、美妆、珠宝等“扮新”热门年货销量看涨，新春“开门红”模式开启。

线上经济激发消费潜力

今年春节，很多人响应号召“就地过年”，而快递和电商购物就成了彼此沟通心意的最好渠道。

“家里冰箱已经被父母连续寄来的年货快递塞得满满当当。”许小姐第一次在北京过年，父母为了解决她的吃喝，买了很多特产寄了过来。

记者从京东了解到，从大年三十至初五，异地订单成交额同比去年农历同期增长58%，收到异地订单占比最高的省市前五名分别是湖北、江苏、河南、北京和陕西。

其中湖北省接收异地订单增长131%，增长最快的是K金饰品、白酒和香水彩妆，在经历了一年的复苏之后，湖北民众过上了一个平安、喜乐的春节；而北京市接收异地订单较多来自山东、东北和河南，26-35岁人群收到了各种各样的休闲零食、土特产和健康滋补品。

在就地过年、减少聚集的背景下，半成品预制菜和单人套餐成为今年年夜饭的亮点。年货节期间，苏宁易购联合新雅、丰收日、鲜得来等20多家品牌，推出年夜饭会场，佛跳墙、东坡肉、烤鸭等菜品应有尽有。数据显示，截至2月4日，苏宁易购年夜饭“套餐”销量同比增长260%，上海、北京、沈阳、成都等一二线城市，对半成品年夜饭格外热衷。

“浪漫账单”刺激消费热情

今年的大年初四，正值西方的情人节，也更促进了民众的消费热情。

京东大数据显示，今年春节期间全国消费者的消费结构有着较大的变化，其中消费占比增长最快的品类为珠宝首饰、美妆、钟表及其它礼品类。这其中，国内各大知名品牌如菜百、中国黄金等黄金、K金和金银投资商品成交额同比去年农历同期增长5倍，铂金饰品增长6倍，而进口的时尚饰品增长4.2倍，拉动了珠宝首饰类的快速增长；美妆护肤品类增长3倍，其中香水彩妆增长近7倍。

年前一周至初三，男性消费者购买的女士K金项链和黄金吊坠的销量达去年同期的6.2倍；女性消费者则更多的选择黄金转运珠和银项链作为礼物相送，黄金转运珠的销量达去年同期的3.5倍，男士银吊坠/项链的销量达去年同期的3.4倍。

另一家电商平台的数据也证明了这一消费趋势的变化。1月15日-2月4日期间，苏宁易购高端美妆销量同比增长319%，珠宝首饰销量同比增长67%。有趣的是，巧克力销量增幅较低，仅增长15%。

某品牌相关负责人介绍，今年情人节与春节假期重合，各项优惠促销活动叠加，因此消费者购物时的“福利”也就更多了，消费者的热情随之提高。

周边游和博物馆受追捧

与去年“宅家”不同，今年在各地有效防控下，人们不仅在家健身、撸猫、玩游戏，更合理有序地安排出行、观影、运动。

就地过年，让本地游、周边游受追捧。为此，各大旅游平台、景点纷纷推出各种“吸客”大招。例如，北京古北水镇打出“冰雪嘉年华”“长城观景”“民俗文化”等组合拳，呼唤“疫情之下，来这里过一个抚慰心灵的安心舒适年”；携程、同程、马蜂窝、去哪儿、美团等在线旅游平台也纷纷发力本地游，上线新产品、新活动等；途家、小猪等民宿平台则鼓励民宿从业者对民宿产品重新进行创新设计、包装，根据自身特色优势进一步挖掘和丰富节日民宿产品的文化属性，激活新的消费潜力。

据报道，与往年相比，今年春节城市周边游和博物馆等文化景区非常火热。故宫、国家博物馆在做好疫情防控的前提下都进行了每日限流，春节期间的门票也早早就全部售罄。

延续着元旦档积累的人气和热度，电影春节档迎来了属于自己的“高光时刻”：首日票房超过17亿元，刷新了2019年创造的14.43亿元的同期票房最高纪录；在不到4天的时间里，中国电影揽入超60亿元票房。

京东大数据还显示，电影卡/在线选座等销售增长也反映出春节贺岁档的火爆。从全国数据来看，观影消费环比2021春节前增长11倍，同比去年同期更是增长146倍。

内需是经济平稳运行的“压舱石”和“稳定器”。有专家表示，2021春节期间，社会消费品零售总额呈现出线下回暖延续、线上维持快增的趋势。 

(责编：白帆、高雷)

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