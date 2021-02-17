春节假期前六日全国累计发送旅客超7700万人次
人民网北京2月17日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，来自国务院联防联控机制春运工作专班数据显示，春节假期前六日（除夕至初五）全国铁路、公路、水路、民航累计发送旅客7724.3万人次。其中，铁路累计发送旅客1747.1万人次，公路累计发送旅客5482.0万人次，水路累计发送旅客242.0万人次，民航累计发送旅客253.0万人次，全国高速公路累计流量17665.41万辆。
交通运输部相关负责人指出，截至目前，全国高速公路路网总体运行平稳，车辆通行有序。受局部地区恶劣天气及车流量较大等因素影响，部分路段出现短时拥堵或排队通行情况。
此外，交通运输部提示广大司乘人员，道路千万条，平安健康第一条，应科学规划行程，提前了解掌握各地交通运输疫情防控有关规定，安全有序出行。
数据显示，2月16日（正月初五）全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客1787.3万人次。其中，铁路发送旅客483.6万人次，公路发送旅客1176.0万人次，水路发送旅客51.2万人次，民航发送旅客76.5万人次，全国高速公路流量3764.3万辆。
2月15日（正月初四）全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客1550.8万人次。其中，铁路发送旅客379.4万人次，公路发送旅客1062.0万人次，水路发送旅客50.5万人次，民航发送旅客58.9万人次，全国高速公路流量3522.4万辆。
2月14日（正月初三）全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客1359.0万人次。其中，铁路发送旅客307.3万人次，公路发送旅客954.0万人次，水路发送旅客52.2万人次，民航发送旅客45.5万人次，全国高速公路流量3348.9万辆。
2月13日（正月初二）全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客1079.7万人次。其中铁路发送旅客226.3万人次，公路发送旅客786万人次，水路发送旅客34.9万人次，民航发送旅客32.5万人次，全国高速公路流量3107.3万辆。
2月12日（正月初一）全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客755.7万人次，环比下降36.6%，比2019年同期（春节，下同）下降78.6%，比2020年同期下降69.4%。其中铁路发送旅客111.3万人次，公路发送旅客601.0万人次，水路发送旅客27.2万人次，民航发送旅客16.2万人次，全国高速公路车流量1994.1万辆次。
2月11日（除夕）全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客1191.9万人次。其中，铁路发送239.3万人次，公路发送903万人次，水路发送26.3万人次，民航发送23.3万人次。全国高速公路流量1928.5万辆。
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