新华社北京2月17日电（记者胡璐） “十三五”期间，我国坚持科学防治、综合防治、依法防治，累计完成防沙治沙任务1000多万公顷，完成石漠化治理面积130万公顷，四大沙地生态整体改善，石漠化程度持续减轻。

国家林草局有关负责人介绍，5年间，京津风沙源治理工程累计完成营造林任务101.9万公顷，工程固沙3.47万公顷。在内蒙古、青海、甘肃等黄河流域5省（区）启动实施了规模化防沙治沙试点项目。新增国家沙化土地封禁保护区46个，新建国家沙漠（石漠）公园50个。

同时，加快推进石漠化治理。目前我国石漠化土地面积1007万公顷，与2011年相比，石漠化土地面积减少193.2万公顷，其中极重度石漠化减少15.1万公顷，减少47.1%；长江流域泥沙量减少40%以上；石漠化地区植被综合盖度达到61.4%。

这位负责人表示，持续防沙治沙，不仅筑起了生态屏障，也促进了沙区发展。广大沙区因地制宜发展饲料、中药材、经济林果等绿色富民产业，推动沙区产业结构调整，并吸纳大量建档立卡贫困人口参与防沙治沙，精准带动群众脱贫增收。同时，中国进一步强化荒漠化防治国际交流与合作，赢得了国际社会广泛赞誉。

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