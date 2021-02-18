春节假期
前六天
银联网络交易额达1.18万亿元
2021年02月18日06:27 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京2月17日电 （记者葛孟超）据中国银联介绍，除夕至初五，银联网络交易金额为1.18万亿元，较2020年同期增长3.9%，创历年新高。
与节日消费密切相关行业的交易金额同比增长较快。具体来看，日用百货、大型家电方面，上海、浙江等地的消费金额同比增速居全国前列；宾馆住宿方面，西藏、青海和新疆等地的消费金额同比增长五成以上；餐饮方面，浙江、黑龙江和青海等地的消费金额同比增长较快。
为满足就地过年人群消费需求，银联联合商业银行推出新春消费惠民活动，优选商超、便利店、餐饮、物流等高频消费场景，为消费者提供了折扣、满减等多种优惠。
《 人民日报 》（ 2021年02月18日 01 版）
(责编：岳弘彬)
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