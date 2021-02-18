本报北京2月17日电 （记者刘志强）据交通运输部介绍，除夕至初五，全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客7724.3万人次，比2019年同期下降76.4%，比2020年同期下降43.1%。

为应对节后返程客流，目前多地交通运输部门已调整客运组织方案，对重点线路增加公交、地铁发车频次，延长运营服务时间，并严格落实疫情防控措施。海事部门在严格落实船舶防疫举措的基础上，为重点物资运输船舶开辟“绿色通道”。

《 人民日报 》（ 2021年02月18日 01 版）

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