我国首个量子计算机操作系统发布
2021年02月18日06:31 | 来源：人民网－人民日报
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本报合肥2月17日电 （记者徐靖、田先进）日前，首款国产量子计算机操作系统——“本源司南”在安徽省合肥市正式发布。该系统由合肥本源量子计算科技有限责任公司自主研发，实现了量子资源系统化管理、量子计算任务并行化执行、量子芯片自动化校准等新功能，可以使量子计算机的运行更加高效、稳定。
相比于经典计算机，量子计算机最突出的优势在于强大的计算能力，但目前全球范围内可供使用的量子计算机只有50台左右，如果不能做到有效利用，就会出现算力浪费的情况。因此，量子计算机也需要操作系统对其进行有效调配和管理，硬软件协同发展才能让量子计算机实现落地应用。
据悉，下一步，本源量子研发团队将基于具备完全自主知识产权的本源量子计算机集群、“本源司南”量子计算机操作系统、本源量子云平台以及丰富的量子软件与应用，打造完善且开放的量子计算服务生态，与量子计算产业链企业共同实现量子计算的广泛应用。
《 人民日报 》（ 2021年02月18日 11 版）
(责编：岳弘彬、曹昆)
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