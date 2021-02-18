AI将大脑听到或想到的声音传给对方
2021年02月18日07:57 | 来源：科技日报
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原标题：AI将大脑听到或想到的声音传给对方
东京工业大学的研究小组开发出了将电极佩戴到头部测量脑电波，并再现听到或想到的声音的方法。在一个简单的实验中，AI以约80％的精度复原了受试者的声音。
大脑会随着神经细胞的活动产生电和磁，脑血管的血流等也会随之发生变化。利用脑电波仪和磁共振成像装置捕捉这种变化，调查活跃的大脑区域等研究正在进行中。
此次，研究小组开发出了被认为难以准确再现的听觉相关的解读技术。可以利用AI分析脑电波仪取得的数据，读取并复原听到的声音或想到的声音。
在实验中，研究团队向10位受试者播放了频率成分振幅相等的“白噪声”，让其从音源中辨认“a”和“i”两种元音。通过佩戴在头皮上的32个电极读取了听的过程以及之后回忆时的大脑活动。
(本栏目稿件来源：日本科学技术振兴机构 整编 本报驻日本记者陈超）
(责编：赵超、吕骞)
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