盘和林

原标题：老年人拥抱“数字圈”请多关照

没有健康码乘车遇阻、现金支付遭拒……随着我国老龄人口数量的快速增长，不少老年人因不会上网、不会使用智能手机，在购物、出行、就医、消费等日常生活中遇到不便，对老年群体日常生活造成不小影响。近日，国务院办公厅印发《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》，引发社会对于老年群体遭遇“代际数字鸿沟”问题的高度关注。

“数字鸿沟”一词最早出现于20世纪90年代初，主要指受教育背景、生活环境或者社会经济地位不同导致不同群体在信息接收或技术应用方面存在较大差异。代际数字鸿沟作为数字鸿沟的重要分支，其产生的原因主要在于数字技术或者产品更新迭代的速度远远快于老年人智能技术学习能力和速度，即我们所说的“文化滞后”，使得父母与子女之间存在着信息接收和数字使用能力巨大差异。

然而在互联网时代，数字化教学、数字化出行、数字化支付、数字化办公甚至是数字化就医等等，数字化的触角蔓延至生活的各个角落，数字化趋势势不可挡，因此，解决代际数字鸿沟的关键在于加快老年人进步的步伐，这需要政府、社区、家庭各方的努力。比如，通过设立专门的基金补贴，增强老年人智能手机的普及水平，简化应用，设计出适合老年人特点和知识水平的数字化设备和应用，帮助老年人克服数字化设备应用恐惧，提高老年人数字应用学习和普及效率。同时，从家庭和社区入手，提高老年人群智能运用水平，发挥家庭与社区代际信息反哺能力，增强家庭与社区不同年龄人群之间智能应用知识和能力的学习与传播。

当然可以看到的是，数字化确实给我们带来了非常多的便利，比如互联网生活缴费、互联网购物、互联网理财、互联网出行，互联网事务服务大厅等等，这些数字化平台的应用帮助我们节省了鞋底成本、管理成本、兑付成本等等，这也正是数字化的初衷，更好地服务生活。

从近几年老年人智能手机普及率及使用率看，这种数字化趋势也开始向高龄人群渗透，不少老年人也开始拥抱“数字圈”，但是作为数字化“弱势群体”的现状仍然没有改变。高龄人群进入“数字圈”除了面临文化、教育等软约束，还面临着数字化设备、数字化资费等一系列硬约束，这种社会、家庭有意无意叠加的交流壁垒，是高龄人群跳过数字鸿沟的一大重要障碍。

以数字化设备为例，数字化设备费用、SIM资费、服务咨询、软件使用都是依照社会大众的收入水平、文化知识水平应运而生，而这些无疑给高龄人群设下了无形的门槛。同时即使持有设备，设备连接件的银行卡等支付工具，也会加剧高龄人群“数字化盲人”的自卑心理和畏惧心理，顿挫了他们融入“数字圈”的积极性。

那么，如何让高龄人群更好享受数字化便利，显得非常的必要。比如首先设立老年人数字化设备及SIM卡专项服务柜台，减轻老年人数字化学习、设备维护、资费服务过程中的歧视是非常必要的。其次，研发老年数字设备和应用，让老年人感受到数字化过程中社会的诚意，是消除老年人数字融入恐惧，增加主动性的重要激励。最后，政府、社区尤其是家庭，是数字化能力提升的重要渠道，需要年轻人给予老年人在学习中更多的耐心，同时给予他们更多转化过渡时间及参与数字化的鼓励，避免“抨击”性的数字化教学过程。

正如米德所说：无论年轻人的生活多么的简单和遥远，升格社会没有哪一个地方是长辈知道晚辈知道的一切。年轻人在数字化信息和应用的压倒性优势，打破了原有的传统的代际关系，让高龄人群产生了不安、焦虑和不自信的情绪。作为数字化优势一方，信息反哺，我们应该在与老年人群数字成长过程中，给予老年人更多的耐心指导和成长时间，我想这是数字化时赋予“尊老爱幼”的新内涵。

（作者：盘和林，系中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、教授）

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