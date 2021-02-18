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互联网平台 打响流量争夺战

郭倩
2021年02月18日08:09 | 来源：经济参考报
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原标题：互联网平台 打响流量争夺战

2021年春节，抖音平台上用户拍摄1.3亿个短视频“云拜年”；支付宝参与红包拜年的用户上涨了近270%；除夕当天快手用户领取红包总次数达90.3亿……快手、抖音、腾讯、百度、支付宝等平台通过短视频拜年、抢红包、直播抢年货等方式再度打响流量争夺战。业内指出，春节是互联网公司借助社交链推广产品的好时机，以此抢占新老用户、推广品牌，进而为流量变现打下基础。

春节期间，互联网平台再度斥重金“跑马圈地”，争夺流量。抖音公布的数据显示，2021年春晚抖音红包总互动次数达703亿次，在其“团圆家乡年”活动里，最终共有2.15亿用户集齐第一轮“团”“圆”“家”“乡”“年”灯笼，瓜分3亿元奖金；还有超过9000万用户集齐第二轮“健康”“好运”“发财”“平安”“幸福”“如意”灯笼，额外瓜分2亿元奖金。

快手在除夕当天，用户领取红包总次数达90.3亿，红包分享总次数达15.8亿，“万元现金红包”活动中人均领取红包近40次。支付宝数据则显示，今年参与红包拜年的用户上涨了近270%，“红包”相关搜索量也上涨538%。

通过红包活动将产品矩阵整合，为旗下各个品牌导流是平台吸引用户的方式。同时，多个平台也希望在社交上更进一步。今年春节，抖音平台上用户拍摄了1.3亿个短视频“云拜年”，同比增长11倍。除夕当天，快手平台“就地过年”相关短视频数较2月1日上涨456%。腾讯微视结合社交玩法，用户除了可以在微信里发视频红包之外，还可以加入自己喜欢的游戏主播QQ群。

数字经济智库高级研究员胡麒牧表示，春节期间家庭团圆聚会的互动场景是平台企业增强用户黏性、加强品牌推广的重要时刻，其中短视频平台有望以此为契机壮大自有电商业务，通过红包的支付结算为将来的商业化变现打好基础。值得关注的是，在声势浩大的流量争夺之后，如何实现流量转化，推动业务拉升，各个平台还需要进一步探索。

(责编：王震、吕骞)

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