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代理商违规不止 支付机构“外包殇”何解

岳品瑜 刘四红
2021年02月18日08:21 | 来源：北京商报
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原标题：代理商违规不止 支付机构“外包殇”何解

　　线下收单中，支付机构和外包代理商一直被业内称为“利益共生体”。一方面，外包商卖力为支付机构推销产品，为后者业务发展“献力献策”；但另一方面，也有外包商为追求利润剑走偏锋，让不少支付机构“连吃罚单”。近日，读者李一（化名）向北京商报记者提到，有外包商频繁向他推销“套现升级”的POS机产品。在多位分析人士看来，收单外包市场违规不止，与支付机构疏于管控有关，有个别支付机构纵容甚至出现合谋情形，引发的一系列行业乱象，值得关注。

　　POS机套现升级

　　代理商卖力推广

　　“您这边有刷POS机的需求吗？可以给您免费办理体验”“这是一款升级POS机，除了信用卡刷卡外，还支持多个借贷平台套现”……近日，李一接到一名POS机代理推销人员的电话，对方卖力推广该产品，并通过“免费办理”“低费率”“无需门槛”等口号吸引用户办理。

　　据该推销人员介绍，目前，该款POS机可解决用户资金周转问题，机器没有押金、没有冻结款，只需要承担套现手续费即可。其中，扫码套现费率为0.38%，刷卡则为0.55%，例如刷1万元手续费为55元。“整个操作过程和信用卡透支是一样的，可以直接提现到储蓄卡。”该人员补充道。

　　前述推销人员所介绍的POS机，是持牌支付机构国通星驿旗下产品，北京商报记者进一步调查发现，目前有多家代理商在推广这类“套现升级”的POS机，主打资金周转，可支持多个借贷产品套现或扫码支取，而背后对接的支付机构，除了国通星驿外，还包括海科融通等支付公司。

　　需要注意的是，目前，信用卡套现涉嫌违法行为，使用POS机套现犯罪亦量刑明确。为了躲避资金监测，代理商推销人员还向北京商报记者介绍了一系列“商户申请”流程及“养卡小技巧”，其中包括“每次刷卡不能超过总额度的30%，不能老是刷整数，刷卡尾号不能老是0、6、8、9”，以及“每次刷卡间隔4小时以上”等。

　　针对代理商违规推销行为，支付机构是否知情？代理商展业是否有专业培训、风险告知？展业违规后又有何整改措施？对此，北京商报记者向国通星驿、海科融通等机构进行采访，但截至发稿，后者未给出回应。

　　支付行业资深分析师王蓬博告诉北京商报记者，在商户身份识别、移动POS机布放方面，很多线下收单机构都存在一定问题，主要是线下收单商户相对比较复杂且数据巨大，整体风控实施难度较大等痛点所致。

　　“不过，根源还是现在支付利润太低，商户相对来说又比较少，市场竞争非常激烈，也导致这种通道费、支付服务费用很低，代理商在利润薄的情况下，从而去拓展灰色业务。”王蓬博表示。

　　支付管控“缺位”

　　外包市场鱼龙混杂

　　根据国通星驿官网介绍，申请成为国通星驿收单代理商，需要合作商准备资质材料，包括营业执照等，联系专员洽谈后，进一步签署加盟合作协议，并开展专业培训辅导。

　　“你可以通过挂靠我们的方式，作为二级代理推销POS机。”2月9日，与国通星驿合作的一级代理商告诉北京商报记者，要申请POS机，只需要加他微信提供身份证材料、交纳POS机押金即可，后续公司将会通过邮寄的方式将POS机给至二级代理商，三个月内每台POS机刷够10000元就可退还押金。

　　谈到二级代理是否需要对商户进行审核、是否需要签署合同、是否需要营业执照等资料时，对方均称不需要；在北京商报记者问及用户进行POS机套现是否涉及违法行为时，对方也连连否认，并称一切都是合规业务。

　　而这类情况在支付行业来看并不新鲜。在多位业内人士看来，POS机套现违规行为屡现，代理商违规展业不止，支付机构在其中亦有责任。正如金融科技专家苏筱芮指出，支付机构代理商违规展业乱象不止，一是因为代理商作为合作外包公司，并非持牌机构，相应约束手段主要为自律性约束，因此目前市场仍处于鱼龙混杂的状态；第二则是支付机构管控不严，甚至不乏纵容甚至合谋情形。

　　代理外包商“失控”后，已有多家支付机构“连栽跟头”。据近期央行福建中心支行披露，国通星驿因存在未按规定履行客户身份识别义务，与身份不明的客户进行交易等12项违规行为，被给予警告并处以6971万元罚款，相关责任人合计被处以45万元罚款，共计被罚没7016万元。

　　此外，一周之内被曝多张罚单的现代支付也是其中一例。 从最新公布的罚单来看，现代支付违规事由主要包括未按规定履行客户身份识别义务、违反商户管理规定、违反清算管理规定。现代支付近两年陷入了与外包商的法律纠纷，其中就提到了代理商名下商户违规将POS机移至澳门交易使用从而被银联罚款40万元的案例。此外，在2015年12月至2016年1月期间，央行曾点名现代支付在外包业务时出现了多个问题，其中包括收单业务层层转包、违规为其他机构开放交易接口等。 针对现代支付收单外包情况，北京商报记者向该公司进行采访，但同样未获得回应。

　　事实上，在第三方支付行业，因外包商、收单违规等问题被罚的支付机构不少。据北京商报记者不完全统计，2020年央行开出的罚单中，有43张涉及到收单违规问题，被罚金额高达1.77亿元，其中罚单直指支付机构违规与外包机构开展合作问题。

　　针对收单外包市场乱象不止的原因，苏筱芮认为，“一方面，支付机构在商户、用户的实名制认证等方面存在薄弱环节，被不法分子以虚假身份蒙混过关；另一方面，支付机构在资金流向监测、事中预警等方面有所缺漏，被不法分子利用后从事不法资金的转移”。

　　厘清双方权责

　　支付外包仍待规范

　　代理商违规展业，监管罚单不止，“连栽跟头”的中小支付机构们，后续怎么治好“外包殇”？

　　苏筱芮认为，中小支付机构需积极遵守中国支付清算协会等提出的合规要求，在合作机构方面提升甄选能力，对于存在“劣迹前科”的外包代理商保持一定的谨慎性，此外还要在展业前厘清双方权责，从制度、协议等方面提出对合作方的规范要求。

　　中国支付清算协会称，部分收单机构在特约商户管理方面存在风险漏洞，后续，各收单机构应严格执行相关部门规章、规范性文件及相关自律制度，准确设置特约商户交易信息，加强特约商户巡检，妥善处理相关投诉。

　　“支付机构面对的客户众多，特别是中小微商户还有个人用户，会涉及到包括信息流、资金流等多方面的信息。”王蓬博认为，支付机构与代理商实则是利益共同体，后续，支付机构在这一前提下，要理清哪些服务是可以交给服务商的业务，例如码牌、POS机地推之类可以，但是包括信息流、资金流等核心业务，必须在自己的企业内流转，同时，支付机构要有自己的系统，熟知商户情况，自身技术要跟上数字化浪潮。北京商报记者 岳品瑜 刘四红

(责编：赵超、吕骞)

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