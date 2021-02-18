人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

“缺芯”危机背后： 国产半导体负重前行

金朝力
2021年02月18日08:21 | 来源：北京商报
小字号
原标题：“缺芯”危机背后： 国产半导体负重前行

　　从去年开始的“芯片危机”正从汽车领域向智能手机等领域蔓延。

　　近日，苹果公司表示，由于缺少零部件，新型高端iPhone的销售受到了阻碍，最新财报显示，包括iPhone 12系列、Mac、iPad均遭遇半导体吃紧的问题，预计将在二季度实现供需平衡。

　　同时，三星电子日前也发出警告表示，汽车行业芯片短缺的情况可能将蔓延至智能手机。索尼公司上周表示，由于生产瓶颈，该公司可能无法在2021年完全满足其新款游戏机的需求。有数据称，芯片组和显示屏等关键智能手机部件的价格在过去3-6个月里上涨了15%。

　　据北京商报记者了解，本次芯片危机主要是以下几方面因素造成的，首先，美国对华为等国内科技企业的打压，遭受到打压的企业，在禁令正式生效之前会通过各种途径采购可用的芯片，用于“过冬”，这样一来原本平稳的供需关系日趋紧张；其次，新冠疫情的影响挺大，一方面不少芯片厂因疫情减产，一方面疫情加速了信息化建设，加大了电子元器件的需求；最后，5G商用和汽车的智能化，进一步扩大了电子元器件的需求，也加剧了芯片的紧张。

　　在芯片危机的背后，也凸显了中国在高端制造等方面的短板。据工信部公布的数据显示，截至2019年底，我国芯片自给率不足30％，尤其是高端芯片，自给率仅达到了5％，每年都要花费万亿外汇储备进口芯片。

　　去年下半年以来，国内半导体无论在政策方面还是投融资方面都明显提速。2020年8月，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，其中提到中国芯片自给率要在2025年达到70%。2月7日，国家发改委就《关于印发享受税收优惠的集成电路企业或项目、软件企业清单制定有关要求的通知》公开征求意见。

　　而据工信部公布的信息显示，华为等国内90余家优秀的半导体企业正式抱团，已向有关部门递交成立“集成电路标准制定委员会”申请。

　　此外，国内芯片企业正如雨后春笋般成长，大量的投资计划也正紧锣密鼓地展开。2020年，国内成立的集成电路企业有近万家，成立的新公司营业范围都包括了半导体集成电路领域。而据不完全统计，2021年1月，获得融资的国内半导体及相关企业就达到了47家，融资金额超125亿元。

　　产业观察家洪仕斌表示，集成电路是电子元件在半导体晶片上的集合，集成电路经过设计、制造、封装，就是芯片。因此，它是一切计算设备的核心，从手机到超级计算机无处不在，也是中国制造必须补齐的一块短板。

　　“芯片也有完整产业链，而且随着芯片应用场景的不断升级，芯片设计的作用越来越重要。芯片的技术和产能，不可能长期被少部分企业控制，这是全球科技的结晶，技术共享、产品共享，是大势所趋。而芯片的多层次需求，也将为国内芯片企业提供更多成长机会。”洪仕斌表示。

(责编：赵超、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
春节假期前六日全国累计发送旅客超7700万人次
　　人民网北京2月17日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，来自国务院联防联控机制春运工作专班数据显示，春节假期前六日（除夕至初五）全国铁路、公路、水路、民航累计发送旅客7724.3万人次。其中，铁路累计发送旅客1747.1万人次，公路累计发送旅客5482.0万人次，水路累计发送旅客242.0万人次，民航累计发送旅客253.0万人次，全国高速公路累计流量17665.41万辆。…
电商数据显示异地订单成交额大增 就地过年激发消费潜力
　　人民网北京2月17日电（记者毕磊）红红火火的牛年春节期间，全国民众“逛吃逛吃”模式持续升温，美食、新衣、美妆、珠宝等“扮新”热门年货销量看涨，新春“开门红”模式开启。 线上经济激发消费潜力 今年春节，很多人响应号召“就地过年”，而快递和电商购物就成了彼此沟通心意的最好渠道。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部