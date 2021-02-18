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上市公司改名蹭“茅台”热度惹争议

孙杰
2021年02月18日08:26 | 来源：北京日报
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原标题：上市公司改名蹭“茅台”热度惹争议

　　港股上市公司信阳毛尖日前发布公告表示，董事会建议将公司现有名称“信阳毛尖集团有限公司”更改为“中国国龙茅台集团有限公司”。由于拟更改的名称与贵州茅台有几分相关，随即引发市场的热议，网友认为公司有蹭茅台热度的嫌疑。

　　信阳毛尖原名为“中国天化工集团有限公司”（简称：中国天化工），主要从事煤相关化学产品制造及销售，以及电力及热能生产及供应。2018年8月15日，公司股东特别大会通过决议案批准收购信阳毛尖国际控股有限公司，以探索信阳毛尖茶叶品牌茶叶的电商销售及海外销售。公司于当年11月正式更名为信阳毛尖，股票代码“0362.HK”不变。

　　不过，更名为信阳毛尖已有两年，但茶叶并未成为公司主营业务。公告显示，目前公司业务通过五大分部运营，分别是制造及销售聚氯乙烯、制造及销售醋酸乙烯、生产及供应热能及电力、制造及销售维他命C、制造及销售碳化钙。公司热能及电力业务收入占总收入62.72%。饮料业务收入占总收入30.92%。

　　翻看这家上市公司近年来的公告，其频频因更名进入公众视野，甚至被网友调侃为“改名专业户”。

　　不过，目前改名“中国国龙茅台集团有限公司”仅是董事会建议，并未被真正采纳。更名还需要股东特别大会通过，以及百慕大公司注册处处长批准更改。

　　这家业绩不佳的公司连年处于亏损状态。财务数据显示，2019年、2020年公司分别亏损 5144.8万港元、7841.7万港元。从股价看，2016年年初公司股价跌破1港元后，已连续 4年多在 1港元以下，沦为“仙股”。截至昨日收盘，信阳毛尖最新股价为0.5港元，市值为7.45亿港元。

(责编：赵超、吕骞)

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