原标题：低价诱导、投诉无门……网络“理财课”乱象如何治？

治理网络“理财课”乱象需综合施策

于 泳

“一元理财课，投资小白也能学”“只要九块九，投资大V带你飞”……打开社交软件和短视频平台，各式各样的网络“理财课”广告铺天盖地，就连不少金融从业人员都持续收到相关推送。

可是当人们进了课程群，就会发现其中不少机构和个人是在以“理财课”为名，行诈骗之实。有机构在销售课程中先以低价诱导，但课程并无实质内容。在距离课程结束前的一两天，授课老师便开始推销如何买股票、基金的课程，价格从几百元到几千元不等。不少学员购买后发现，新课根本没有开始，课程群也被解散，投诉无门只能自认倒霉。甚至有骗子以“反传销打假”“传授理财干货”为口号，一面打着“理财科普”的幌子，一面进行线下拉人的诈骗活动。

面对穿着各式马甲的“理财课”，监管部门、平台企业、金融机构需要从多方面着手，合力遏制这类诈骗行为。

各地银保监部门曾对类似的金融诈骗活动发布过消费提示，但提示内容有时会赶不上某些“理财课”花样翻新的速度。因此，在常态化监管的同时，监管机构可以指导银行和第三方支付机构，加强对支付等资金流向、可疑收款方的监测，一旦发现风险及时提示客户，最大程度减少客户损失。

从2016年开始，网信部门曾发布《互联网直播服务管理规定》，明确了互联网直播服务提供者具有认证、审核等义务。1月22日，新修订的《互联网用户公众账号信息服务管理规定》发布，对各种账号主体进行了规范。对此，各平台须依规履行相关责任。

平台企业应加强内容审核，但从实际经营情况来看，有的平台对于理财内容的发布和审核仍显宽松。无论个人还是机构，只要通过注册，后期发文基本上是一路绿灯。另外，现有的网络“理财课”多数会借用社交平台来导流或吸粉，对于发布主体是否有诈骗行为识别难度较大。因此，下一步应强化平台对理财内容的发布审核管理。

此外，投资者也需要加强投资知识学习，增强识别网络“理财课”是否存在风险的本领。目前银行、券商、保险公司等金融机构，纷纷利用自有平台进行投资者教育，但说到底，这些平台做投资者教育只能算是“兼职”，不少平台还掺杂了营销任务。做一名成熟投资者，一方面应擦亮眼睛，对各种投资套路增强防范意识；另一方面，要树立正确的投资观念，不要总想着“赚快钱”，不懂不做、长期投资、价值投资等投资理念应该长期坚持，并做到知行合一。

(责编：王震、吕骞)