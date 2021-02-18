人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

非法集资迎重磅规制 清退资金来源明确

向家莹
2021年02月18日09:22 | 来源：经济参考报
小字号
原标题：非法集资迎重磅规制 清退资金来源明确

治理非法集资迎来首部专门法规。《防范和处置非法集资条例》（以下称《条例》）日前正式公布。作为首部专门规范非法集资防范和处置工作的行政法规，《条例》对非法集资做出明确定义，并确定了防范和处置非法集资的原则，将防范和处置非法集资工作纳入法治化轨道。

值得注意的是，对于市场关注热议的明星代言非法集资事件，此次《条例》也就相关责任认定进行了厘清。据悉，《条例》将自2021年5月1日起施行。

《条例》明确，非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的行为。

针对近年来出现的一些行业乱象，《条例》也进行了规范。银保监会有关负责人在答记者问时表示，在互联网金融风险专项整治等防范化解风险工作中，有关部门和地方政府对企业名称登记管理采取了一些措施，取得一定成效。

《条例》充分总结吸收各方面经验做法，明确除法律、行政法规和国家另有规定外，企业、个体工商户名称和经营范围中不得包含“金融”“交易所”“交易中心”“理财”“财富管理”“股权众筹”等字样或者内容。

对于市场关注热议的明星代言非法集资事件，此次《条例》也就相关责任认定进行了厘清。根据《条例》，通过广告和互联网传播非法集资信息，是非法集资风险扩散、蔓延的重要渠道。

为有效切断非法集资信息传播链条，《条例》对广告发布规则、相关部门职责等规定了针对性措施：一是禁止违法发布集资类广告信息。二是明确监管职责。三是压实广告经营者、广告发布者和互联网信息服务提供者责任。

《条例》还对非法集资资金清退作了规定。明确了清退资金的来源，其中在非法集资中获得的广告费、代言费、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等经济利益等均属于资金清退范围。

“这意味着广告的经营者、发布者，如果没有进行严格的审查，发布了非法集资的广告，也要承担相应的责任。有关部门也可以对广告的发布者、经营者进行处罚，这就加大了非法集资广告，以及相应信息发布的审查责任。这也是对民众合法权益的保护。”招联金融首席研究员董希淼表示。

(责编：罗知之、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
春节假期前六日全国累计发送旅客超7700万人次
　　人民网北京2月17日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，来自国务院联防联控机制春运工作专班数据显示，春节假期前六日（除夕至初五）全国铁路、公路、水路、民航累计发送旅客7724.3万人次。其中，铁路累计发送旅客1747.1万人次，公路累计发送旅客5482.0万人次，水路累计发送旅客242.0万人次，民航累计发送旅客253.0万人次，全国高速公路累计流量17665.41万辆。…
电商数据显示异地订单成交额大增 就地过年激发消费潜力
　　人民网北京2月17日电（记者毕磊）红红火火的牛年春节期间，全国民众“逛吃逛吃”模式持续升温，美食、新衣、美妆、珠宝等“扮新”热门年货销量看涨，新春“开门红”模式开启。 线上经济激发消费潜力 今年春节，很多人响应号召“就地过年”，而快递和电商购物就成了彼此沟通心意的最好渠道。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部