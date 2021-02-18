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2020年境内ETF资产规模创十年新高

张小洁
2021年02月18日09:28 | 来源：经济参考报
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原标题：2020年境内ETF资产规模创十年新高

深交所近日发布《全球ETF行业发展年度报告（2020）》（以下简称“报告”）显示，截至2020年12月底，境内共366只ETF产品上市交易，资产规模达11007.85亿元，产品数量和规模均创近十年来新高。

分产品类别来看，权益类ETF占主导，产品数量为293只，资产规模达7653.45亿元，占境内ETF总规模的69.53%。其中，宽基指数类ETF规模占权益类产品规模的47.83%，较上一年的61.25%有所下降；主题和行业类ETF占比分别为29.63%和21.31%，较上一年的27.54%和8.68%有所上升。

而根据报告显示，境内ETF市场新发产品以芯片、新能源、AI智能和5G等主题和行业ETF为主，规模最大的新发产品为深市的芯片ETF。除传统宽基指数类ETF外，2020年境内新发产品还包括高新科技、新能源、ESG等行业或主题ETF。规模排名前20位的新发产品总规模合计1232.67亿元，占新发产品总规模的82.51%，主要集中在芯片、新能源、AI智能、5G等主题和行业类。

近五年来，深市市场规模占比持续增加。2016-2020年深市ETF产品总资产规模占境内ETF产品总规模的比例持续上升，比值分别为11.13%、12.82%、14.37%、16.77%和17.15%。截至2020年底，深市ETF产品总数为111只，资产规模达2005.54亿元，占境内ETF总规模比例为17.15%。与境内整体相似，2020年深市ETF市场新发权益类产品也主要集中在高新科技、新能源等行业和主题。其中，芯片ETF（159995.SZ）以239.16亿元的规模成为2020年境内规模最大的新发产品，在境内ETF产品中规模排名第七，占境内权益类ETF总规模的比例为3.12%。

(责编：罗知之、吕骞)

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