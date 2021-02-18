（图片来源：新华社）

爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏。这个特殊的春节，我们很多人都加入了一个名为“原年人”（指“原地过年的人”）的组织，虽然多少有些无奈，但是向来深明大义的咱中国老百姓，用年夜饭慰藉着乡愁、用云拜年串联起亲情、异地下单给亲人送去温暖，照样让这个年过得有滋有味。

一、牛气冲天：中国市场表现振奋人心

在“就地过年”的背景下，往年号称“人类史上规模最大的迁徙”的春运今年显得有些含蓄，但是此消之下有彼长，动与不动之间，人际间的对流减少了，商品间的对流却迎来了新的爆发，奔涌的经济活力解锁了各种新的释放途径，市场这全球最稀缺的资源在中华大地焕发着盎然生机。

先看看这些数据：

继大年初一收获超17.36亿元创纪录票房之后，根据票务平台数据，截至17日晚18时40分，2021年春节档期的(2月11日-2月17日)电影总票房已经突破77亿元，远超2019春节档的59.05亿元总票房，再次刷新了中国影史档期纪录，顺利迎来牛年“开门红”，网友们甚至调侃说“躲过了春运蹲火车票，却逃不掉假期抢电影票”。

商务部17日发布数据，2月11日至17日，全国重点零售餐饮企业销售额约8210亿元，全国网络零售额超1220亿元。此外，美团外卖数据显示，除夕当天，全国外卖订单量同比增长70%，其中品牌餐饮商家外卖销量同比增长82%；饿了么数据显示，农历廿八至除夕，年夜饭半成品外卖同比增长4倍，年夜饭礼盒外卖同比增长2倍——“线上年夜饭”意外走红，把“家的味道”做成了直抵人（chang）心（wei）的消费新亮点。

2月11日（除夕）至2月15日（正月初四），全国邮政快递累计揽收和投递快递包裹3.65亿件，同比增长224%；菜鸟数据表明，春节不打烊发货量是2019年农历同期4倍，三通一达快递发货量达到2019年农历同期8倍以上；京东数据显示，从大年三十至初五，异地订单成交额同比去年农历同期增长58%，其中湖北省接收异地订单增长131%，而年货礼盒增长在湖北、湖南、河南分别增长4.9倍、4.5倍和4.3倍。

受疫情影响，1亿“原年人”推动“本地游”和“周边游”取代出国游和远距离国内游成为旅行消费新主流，生动诠释“最美的风景就在身边”：飞猪平台数据显示，牛年春节期间“本地游”预订量同比涨超660%；同程航旅数据显示，假期前六天周边游整体环比涨幅达289%，部分城市周边游同比增长300%以上！

此情此景，让人感慨，更让人感动！这么乐观的人民、这么积极的态度、这么聪明的头脑、这么灵活的经营，中国经济为什么能？从这里就能管中窥豹、看出个大概。

二、鼠去牛来：中美关系改善“可能性”上升

2月11日中国农历除夕上午，中国最高领导人同美国总统拜登通电话。这是拜登入主白宫以来中美元首的首次通话，立刻引发国际舆论广泛关注，多家外媒不约而同注意到一个词：“可能性”（Possibility）。

在通话中，中国最高领导人强调：

当前，中美关系正处于重要关口。推动中美关系健康稳定发展，是两国人民和国际社会的共同期盼。你说过，美国最大的特点是可能性。希望现在这种可能性朝着有利于两国关系改善的方向发展。

这一提法出处何在？十年前，时任副总统的拜登在访华期间曾经解释他所理解的美国，“如果我们下定了决心，什么事情都是有可能的。”

时至今日，对于中美乃至全世界而言,中美关系仍然是最为重要的双边关系。过去几年来，中美关系可以说是遭遇了两国建交以来前所未有的严重困难，走到了当前这一“重要关口”，正需要用这种“可能性”突破各种“宿命论”、证伪所谓“修昔底德陷阱”这一人为命题，从“可能性”这一释放出善意和主动性、蕴含着希望和积极性的新起点出发，在新的一年推动两国关系减少继续恶化的可能性、提升逐步改善的可能性。

三、牛劲十足：资本市场未来令人期待

节前最后一天的沪市和深市，表现可以说是一路高歌猛进，拉到全年来看，K线图更是让人对2021年充满期待。

从疫情之下的经济V字型反弹、到成为2020年全球唯一实现经济正增长的主要经济体，从超过美国成为全球最大外资流入国到成为欧盟最大贸易伙伴，从全年进出口总值超过32万亿元创历史新高到超过4亿的最大规模中等收入群体，从银行信贷的“开门红”到实体经济的强势回暖，中国经济稳健的基本面是为资本市场赋能的根本动力。

全球最大对冲基金桥水基金创始人雷·戴利奥此前在接受英国《金融时报》采访时表示：“2020年对中国金融市场而言意义重大，新冠疫情危机凸显中国经济出色表现，促使大量投资流入中国，中国将成为世界金融中心。”安联全球投资基金的经济学家斯特凡·霍弗里希特则表示：“这不是要不要投资中国的问题，而是要在中国投资多少的问题。”国际投资机构的普遍看好，印证着中国市场的巨大魅力。

经历了庚子鼠年的风风雨雨，所有人都格外希望在辛丑牛年迎来“风调雨顺”。俗话说：“牛马年，好种田”，有善于发扬“三牛精神”拼搏进取的中国人民、加上“牛”字在中国人心目中的特殊地位，2021中国一定“牛”！

文章写到这儿，恰好收到一位在香港的朋友发来的微信，表示想等疫情缓解后来北京吃烤鸭、逛故宫。我问她香港的春节过得怎么样？她回答：“挺好，没有人闹事了，香港街上的年味很足。”还随手扔过来一张图片让我放心。看来，香港国安法一颁布，稳定效果是立竿见影，东方之珠重放光彩未来可期。

新的一年，祝各位大吉大利，一路“犇”起来！

(责编：郝江震、白宇)