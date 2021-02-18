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春节期间全国快递处理量6.6亿件 同比增长260%

2021年02月18日10:36 | 来源：人民网
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人民网北京2月18日电 （赵竹青、李楠桦）今年春节期间，就地过年人群的寄递需求明显增加，国家邮政局快递大数据平台监测显示，春节期间（2月11日至17日），全国邮政快递业累计揽收和投递快递包裹6.6亿件，同比增长260%。

数据显示，邮政快递业在春节期间处于高位运行状态，全网揽收量是去年同期的3倍左右，投递量更是达到3-4倍。分地区来看，全网揽收和投递同比增长最快的都是中部地区，增幅分别达到359%和260%。河南、江西、广东、浙江等省份的揽收量和投递量同比增幅均超过300%。同时，今年参与“春节不打烊”的快递企业明显增多。除了继续作为主力的邮政、顺丰、京东三家企业之外，中通、韵达、极兔、德邦、苏宁等企业也广泛参与到春节保供工作。

今年春节期间，快件结构发生了变化，电商类快件比重较去年同期增幅较大，大件的业务量增长较快，主要城市的快件需求更加旺盛。“春节快递包裹承载的品类大多是食品、农特产品和亲人朋友之间互寄的礼物，这说明快递包裹如今已走向寻常百姓家，也直接反映了线上消费的蓬勃活力。”国家邮政局邮政业安全中心主任王丰表示。

(责编：赵竹青、章斐然)

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