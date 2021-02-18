人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

工信部：未来三年工业互联网迈入快速成长期

2021年02月18日10:51 | 来源：人民网
小字号

一图读懂《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》。图片来源：工业和信息化部官网

人民网北京2月18日电 （赵超）工业和信息化部官网今天发布《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》（简称《三年行动计划》）解读，指出未来三年是工业互联网的快速成长期，工信部将从五方面、11项重点行动和10大重点工程，着力解决工业互联网发展中的深层次难点、痛点问题，推动产业数字化，带动数字产业化。

工业互联网是新一代信息通信技术与工业经济深度融合的全新工业生态、关键基础设施和新型应用模式，是实现新旧动能转换的关键抓手。

自《工业互联网发展行动计划(2018—2020年)》印发以来，我国工业互联网呈现蓬勃发展态势，起步期的行动计划全部完成。三年来，工信部先后发布实施十余项落地性文件，不断完善政策体系，实施工业互联网创新发展工程，带动总投资近700亿元，遴选4个国家级工业互联网产业示范基地和258个试点示范项目，打造了一批高水平的公共服务平台，培育了一批龙头企业和解决方案供应商。

时值“十四五”规划开局之年，迈过起步期进入快速成长期后，我国工业互联网如何再上新台阶？前不久，工信部印发《三年行动计划》，对今后三年工业互联网的重点工作内容做出部署。

《三年行动计划》结合当前产业发展实际和技术产业演进趋势，确立了未来三年我国工业互联网发展目标。到2023年，新型基础设施进一步完善，融合应用成效进一步彰显，技术创新能力进一步提升，产业发展生态进一步健全，安全保障能力进一步增强。工业互联网新型基础设施建设量质并进，新模式、新业态大范围推广，产业综合实力显著提升。

此外，结合重点任务和突出问题，《三年行动计划》从组织实施、数据管理、资金保障、人才保障四方面明确了支撑要素和政策措施。

工业互联网融合应用不同于互联网创新应用，工业互联网的主战场在实体经济，特别是工业领域，面向工业、立足工业、服务工业。《三年行动计划》提出，重点加强各方积极参与的团体赛模式、突出工业细分场景特点推动产业数字化，带动数字产业化三个方面的工作，推动工业互联网应用创新。

未来三年，网络领域继续着眼构筑支撑工业全要素、全产业链、全价值链互联互通的网络基础设施，加快企业外网和企业内网建设与改造，提升基础支撑能力。

同时，目前我国联网工业企业数量众多，涉及行业众多，存在信息化发展程度不一、承载业务类型相异、所属行业安全保护规律差异化明显等特点，难以采取“一刀切”的网络安全管理模式。

下一步，工信部将加强对工业互联网企业实施网络安全分类分级管理，集中力量指导重要行业、重点企业建立安全防护能力，提升安全防护水平。

(责编：赵超、章斐然)

分享让更多人看到

推荐阅读
2021年第一批涉嫌非法社会组织名单公布 中国志愿者协会等10家上榜
　　人民网北京2月18日电 （初梓瑞）据民政部社会组织管理局消息，民政部18日公布了2021年第一批涉嫌非法社会组织名单，包括中国志愿者协会、中国美学研究会、中国区块链委员会等10家涉嫌非法社会组织。 据介绍，民政部门近年来持续开展打击整治非法社会组织工作，依法处置了大批非法社会组织，但一些组织和人员仍然罔顾法律红线，继续违法开展活动。…
工信部：未来三年工业互联网迈入快速成长期
　　一图读懂《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》。图片来源：工业和信息化部官网 人民网北京2月18日电 （赵超）工业和信息化部官网今天发布《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》（简称《三年行动计划》）解读，指出未来三年是工业互联网的快速成长期，工信部将从五方面、11项重点行动和10大重点工程，着力解决工业互联网发展中的深层次难点、痛点问题，推动产业数字化，带动数字产业化。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部