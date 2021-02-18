一图读懂《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》。图片来源：工业和信息化部官网

人民网北京2月18日电 （赵超）工业和信息化部官网今天发布《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》（简称《三年行动计划》）解读，指出未来三年是工业互联网的快速成长期，工信部将从五方面、11项重点行动和10大重点工程，着力解决工业互联网发展中的深层次难点、痛点问题，推动产业数字化，带动数字产业化。

工业互联网是新一代信息通信技术与工业经济深度融合的全新工业生态、关键基础设施和新型应用模式，是实现新旧动能转换的关键抓手。

自《工业互联网发展行动计划(2018—2020年)》印发以来，我国工业互联网呈现蓬勃发展态势，起步期的行动计划全部完成。三年来，工信部先后发布实施十余项落地性文件，不断完善政策体系，实施工业互联网创新发展工程，带动总投资近700亿元，遴选4个国家级工业互联网产业示范基地和258个试点示范项目，打造了一批高水平的公共服务平台，培育了一批龙头企业和解决方案供应商。

时值“十四五”规划开局之年，迈过起步期进入快速成长期后，我国工业互联网如何再上新台阶？前不久，工信部印发《三年行动计划》，对今后三年工业互联网的重点工作内容做出部署。

《三年行动计划》结合当前产业发展实际和技术产业演进趋势，确立了未来三年我国工业互联网发展目标。到2023年，新型基础设施进一步完善，融合应用成效进一步彰显，技术创新能力进一步提升，产业发展生态进一步健全，安全保障能力进一步增强。工业互联网新型基础设施建设量质并进，新模式、新业态大范围推广，产业综合实力显著提升。

此外，结合重点任务和突出问题，《三年行动计划》从组织实施、数据管理、资金保障、人才保障四方面明确了支撑要素和政策措施。

工业互联网融合应用不同于互联网创新应用，工业互联网的主战场在实体经济，特别是工业领域，面向工业、立足工业、服务工业。《三年行动计划》提出，重点加强各方积极参与的团体赛模式、突出工业细分场景特点推动产业数字化，带动数字产业化三个方面的工作，推动工业互联网应用创新。

未来三年，网络领域继续着眼构筑支撑工业全要素、全产业链、全价值链互联互通的网络基础设施，加快企业外网和企业内网建设与改造，提升基础支撑能力。

同时，目前我国联网工业企业数量众多，涉及行业众多，存在信息化发展程度不一、承载业务类型相异、所属行业安全保护规律差异化明显等特点，难以采取“一刀切”的网络安全管理模式。

下一步，工信部将加强对工业互联网企业实施网络安全分类分级管理，集中力量指导重要行业、重点企业建立安全防护能力，提升安全防护水平。

(责编：赵超、章斐然)