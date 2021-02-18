2021年第一批涉嫌非法社会组织名单公布 中国志愿者协会等10家上榜
2021年02月18日15:21 | 来源：人民网
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人民网北京2月18日电 （初梓瑞）据民政部社会组织管理局消息，民政部18日公布了2021年第一批涉嫌非法社会组织名单，包括中国志愿者协会、中国美学研究会、中国区块链委员会等10家涉嫌非法社会组织。
据介绍，民政部门近年来持续开展打击整治非法社会组织工作，依法处置了大批非法社会组织，但一些组织和人员仍然罔顾法律红线，继续违法开展活动。
为进一步加大打击整治力度，充分发挥社会监督作用，现将前期核查中缺乏证据线索的2021年第一批涉嫌非法社会组织名单予以公布，提醒社会公众谨防上当受骗。具体如下：
1.中国美学研究会
2.中国区块链委员会
3.中非文化友谊协会
4.中国爱国文艺家协会
5.中国志愿者协会
6.中国文化建设委员会
7.国际华人艺术协会
8.中国党史研究会
9.中华余氏宗亲联合会
10.中国复合型人才培养协会
(责编：初梓瑞、章斐然)
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