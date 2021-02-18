人民网北京2月18日电 （初梓瑞）据民政部社会组织管理局消息，民政部18日公布了2021年第一批涉嫌非法社会组织名单，包括中国志愿者协会、中国美学研究会、中国区块链委员会等10家涉嫌非法社会组织。

据介绍，民政部门近年来持续开展打击整治非法社会组织工作，依法处置了大批非法社会组织，但一些组织和人员仍然罔顾法律红线，继续违法开展活动。

为进一步加大打击整治力度，充分发挥社会监督作用，现将前期核查中缺乏证据线索的2021年第一批涉嫌非法社会组织名单予以公布，提醒社会公众谨防上当受骗。具体如下：

1.中国美学研究会

2.中国区块链委员会

3.中非文化友谊协会

4.中国爱国文艺家协会

5.中国志愿者协会

6.中国文化建设委员会

7.国际华人艺术协会

8.中国党史研究会

9.中华余氏宗亲联合会

10.中国复合型人才培养协会

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