原标题：八集脱贫攻坚政论专题片《摆脱贫困》开播

新华社北京2月18日电（记者白瀛）由中央广播电视总台摄制的八集脱贫攻坚政论专题片《摆脱贫困》将于18日至25日在央视综合频道、农业农村频道晚间黄金时段首播。

据中央广播电视总台介绍，该片紧扣习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，阐释这一重要论述是中国夺取脱贫攻坚战全面胜利的科学指南和根本遵循；聚焦中国共产党始终“以人民为中心”的执政理念和使命担当，讲述党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央带领全国各族人民向贫困宣战，使现行标准下近1亿农村贫困人口全部脱贫，832个贫困县全部摘帽的故事；透过人类历史上规模最大、力度最强的脱贫攻坚战和极具原创性、独特性的重大举措，彰显了中国共产党的坚强领导力和中国特色社会主义制度的优越性。

《摆脱贫困》分为《庄严承诺》《精准施策》《使命在肩》《合力攻坚》《咬定青山》《家国情怀》《命运与共》《再启新程》八集，从人类社会发展的历史维度解读中国脱贫攻坚，展现这一非凡壮举和人间奇迹；从全球减贫的世界维度全方位体现中国智慧、中国方案和中国贡献；以理论与实践相结合，透过中国整体脱贫攻坚的伟大实践和一个个真实的扶贫故事，总结提炼中国精准扶贫理论、扶贫模式、扶贫精神；以政论和纪实相结合的创作手法，全面诠释“中国脱贫攻坚战是如何打赢的”这一主题。

(责编：李源、初梓瑞)