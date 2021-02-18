央行发布风险提示：“中国共产党成立100周年纪念币”尚未发行
2021年02月18日16:31 | 来源：人民网
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人民网北京2月18日电 （记者罗知之） 中国人民银行今日发布风险提示称，已将“中国共产党成立100周年纪念币”纳入2021年纪念币发行计划，但尚未发行。目前市场上所谓“中国人民银行发行”的“中国共产党成立100周年”纪念币（钞）均为臆造，相关宣传、销售、预定等均为违法违规行为。
人民银行将对臆造相关题材纪念币（钞）等行为严密监测、严厉打击。同时，提醒消费者在购买人民币钱币产品时要谨慎选择购买渠道，不要误信虚假宣传，保护自身利益。
人民银行提醒，纪念币（钞）发行信息请查阅中国人民银行官方网站发布的公告。
(责编：罗知之、章斐然)
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