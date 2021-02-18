原标题：快手“奥力给大叔”诵诗敬深圳：让更多的人相信奋斗

“深圳老铁，加油，奥利给。希望，是奋斗的答案。”2月17日，此前全网爆火的“奥利给大叔”又在快手更新了作品，一经发布短短几小时内就迅速登上了快手热榜第8名以及微博热搜要闻榜，并还在持续发酵中。这一次是奥利给大叔给深圳点赞，称深圳“让更多的人相信奋斗”，引发网友共鸣。截止发稿前，这支视频已在全网获得千万级曝光，有100多家主流媒体对其内容进行转发点赞，引发全网关注。

快手奥利给大叔诵诗回应深圳拜年信

2月10日，深圳市委市政府主要领导向全国网友发出拜年信，信中除了灿烂夺目的发展成果外，其大量互联网化的贺词，如“在这座日新月异的智慧城市里，人们上网、骑车、购物……感觉都是‘奥利给’!”、“一‘网’情深做深圳粉丝、当深圳老铁”、“与深圳一起‘乘风破浪’”等金句更是引发了网友点赞和关注，在全国网民中广泛流传。

而拜年信中提到的“奥利给”是网络红人黄春生的口头禅，这位曾被人民日报点赞的努力奋斗大叔是辽宁人，曾做过老师和婚礼主持人。别看他其貌不扬，经常关注他视频的朋友应都知道大叔可谓算是“多才多艺”，会快板、会相声，冬泳还非常厉害。但其家境并不好，大叔四十未娶，家里有生病的弟弟和年迈的父亲需要照顾，家徒四壁、每天粗茶淡饭。不过大叔每天一句“奥利给”给自己打气，也成为正能量向上的代名词。

“没想到深圳市委市政府领导的拜年信还能提到自己的口头禅”，黄春生看到深圳拜年信后说到。他觉得自己从深圳的拜年信中也受到很深启发，决定诵诗一首赠深圳，致敬改革开放、创新实干的时代精神。

据黄春生介绍，这首题为《时间的答案》的诗洋溢着奋斗的热情：“让更多的人相信奋斗，让更多年轻的身体和思想，有召唤，有榜样，有希望。”而深圳，正是一座充满奋斗、希望的城市、印证了改革开放的成功，是一头“创新发展的拓荒牛”。

点赞深圳：让更多的人相信奋斗

改革开放40余年，深圳每平方公里GDP有13.5亿元，位居全国第一。以经济密度论英雄，以发展效率论能耐，是深圳高质量发展的写照。创新、奋斗、希望都是深圳这座城市的关键词。

在这首《时间的答案》诗中还说到：“人生有很多选择，有人选择安逸，有人选择迷茫，也有人选择奋斗，即使你曾被误解，轻视，冷漠，也不要灰心丧气，因为只有自信的人，才配拥有未来。即使你曾遭遇挫折，坎坷，艰辛，也不要沉沦气馁，因为只有奋斗的人，才能激起涟漪。”

“来了就是深圳人!”如今，深圳已经成为全国最大的移民城市，现在每年新增常住人口多达40万~50万人，依然是一座年轻朝气的城市。随着粤港澳大湾区、深圳先行示范区“双区”驱动持续释放，深圳还将续写更多“春天的故事”。

奋斗的生命最美丽，奋斗的城市正出彩，奋斗的国家正青春!无论是深圳这座当年的小渔村、还是芸芸众生一员的“奥力给大叔”黄春生，大家都生于平凡，但有了不向命运屈服的意志、勇于奋斗突破的决心、敢为人先的态度后，便孕育出了这个世界最美的希望与奇迹。

(责编：申佳平、吕骞)