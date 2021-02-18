2021年开年以来，平安银行昆明分行已连续发放两笔乡村振兴贷款，共计3亿元，用于支持某电力企业在云南地区的电厂建设，助力云南省乡村振兴。

据悉，该笔贷款是平安银行在中央农村工作会议后发放的首批乡村振兴贷款，平安银行将联手企业继续深耕云南大地，为乡村产业发展提供金融活水和全方位支持。

据介绍，此次贷款合作企业下属电站历史上多属贫困地区、革命根据地或少数民族聚居区，这些电厂是当地县域经济的主要基础设施，是当地做好“六稳”、落实“六保”的重要支柱。进入乡村振兴阶段，企业积极融入云南省“绿色能源牌”战略，坚持新发展理念，以绿色发展为指导，全力提升各板块保发电能力，为地区经济发展提供了强劲的能源保障。

投资当地的电力企业，提升当地发展源动力，从根本上改变当地的落后面貌，这是平安银行的水电扶贫模式。在此之前，平安银行已与多家水电公司达成合作，项目覆盖长江和珠江两大水系，构建起集“基建、供能、赋能、造血”为一体的水电扶贫生态圈，水电扶贫模式入选联合国工发组织《世界小水电发展报告》。

过去三年，平安银行聚焦产业，实施金融扶贫，累计投放产业扶贫资金253亿元，为贫困地区培育3678位致富带头人，通过“扶智培育、产业造血、一村一品、产销赋能”的闭环模式，打造覆盖“人、财、物、路”多维提升的助农生态圈，惠及81万贫困地区人口。在开展扶贫金融的同时，平安银行持续做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，在集团“乡村振兴三年规划”的指引下，聚焦重点区域、精准定位目标客户，强化金融服务投入和落地，为践行乡村振兴战略，助力农业供给侧结构性改革做出积极贡献。

在做好深度贫困地区脱贫攻坚战的同时，平安银行积极探索乡村振兴金融“421”的路子，即通过融资、融智、品牌、科技四大赋能，推动综合金融与三农场景两者的结合，最终打造一个集政府、农业龙头企业、银行、保险、农研院所于一体的产业振兴共建平台，实现“思想升级、产业带动、品牌打造、消费升级、生态宜居”的乡村振兴矩阵模式。在云南福贡县，平安银行联合企业积极支持和当地发展“老姆登”茶产业，开展人员培训、改进生产工艺、提升产品品质、获得质量认证、打响区域品牌、拓宽销售渠道，全链条的帮扶一气呵成。

在品牌打造方面，过去三年，平安银行根据地方特色产业，筛选优质扶贫农产品，全流程参与农产品品牌设计、产品包装、区块链溯源、线上营销推广，帮助打造当地特色产品IP，仅线上营销方面，平安银行就创新了多种玩法，既有自有扶贫电商平台口袋银行、平安FUN的倾情助力，也有千家网点的亲身体验，更有与各电商、媒体、头部主播的联动传播，成功使得“农产品变商品、商品变畅销品”。

关于科技赋能，平安银行也有一套自己的成熟模式。多年来，平安银行坚持“综合金融、科技赋能”两大核心优势不变，着力打造“数字银行、生态银行、平台银行”，在金融扶贫的战场，也充分发挥科技优势，推动科技与乡村产业的融合。

(责编：申佳平、吕骞)